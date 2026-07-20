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Главная Экономика Субсидия на дрова: какую сумму компенсируют украинцам в 2026 году

Субсидия на дрова: какую сумму компенсируют украинцам в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 10:16
Субсидия на дрова: как оформить и сколько денег можно получить в 2026 году
Субсидия на дрова в 2026 году. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы уже могут оформить жилищную субсидию на покупку дров и сжиженного газа для отопительного сезона 2026-2027 годов. Но есть важный нюанс — эта помощь не продлевается автоматически, поэтому заявление нужно подавать самостоятельно.

О том, как получить субсидию на дрова и каков ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда лучше подать заявление на субсидию

Получить такую субсидию могут украинцы и иностранцы, которые законно проживают в Украине и имеют недостаточный доход для самостоятельной оплаты отопления. Специалисты советуют не ждать осени для подачи заявления по нескольким причинам:

  • ближе к холодам дрова традиционно дорожают примерно на 20-40%;
  • осенью растет спрос на заготовку и доставку дров, поэтому возможны задержки;
  • Пенсионный фонд рассматривает документы до 10 рабочих дней, а ещё нужно время, чтобы деньги поступили на счёт.

Обязательное условие для получения субсидии на дрова — жилье должно отапливаться печью. Если дом или квартира отапливаются централизованно, газом или электроэнергией, эта помощь не предоставляется.

При рассмотрении заявлений предпочтение отдается внутренне перемещенным лицам, жителям прифронтовых и освобожденных территорий, многодетным семьям, одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Для отдельных категорий граждан также доступна дополнительная помощь от международных гуманитарных организаций.

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Каков размер субсидии на твердое топливо в 2026 году

Размер выплаты определяется индивидуально — он зависит от доходов семьи. В 2026 году базовый норматив составляет 2 тонны твёрдого топлива на домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны — 4 602,57 грн, поэтому максимальная базовая сумма помощи может достигать 9 205,14 грн.

Для жителей прифронтовых территорий при поддержке международных гуманитарных организаций предусмотрена увеличенная единовременная выплата на приобретение дров — до 19 400 грн.

Отдельно компенсируются и расходы на сжиженный газ в баллонах. Домохозяйства из одного-двух человек могут получить до 920,52 грн, семьи из трёх-четырёх человек — до 1 380,78 грн, а если в семье пять и более человек — до 1 841,04 грн.

Как оформить субсидию на твердое топливо в 2026 году

Для оформления субсидии необходимо подать заявление, декларацию о доходах и имущественном положении, паспорт, РНОКПП, реквизиты банковского счета в формате IBAN, а также документ, подтверждающий, что в жилье установлено печное отопление.

Подать документы можно онлайн через портал "Дія" или электронный кабинет Пенсионного фонда с помощью электронной подписи или BankID. Также заявления принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда, ЦНАПах, органах местного самоуправления и по почте.

После получения полного пакета документов Пенсионный фонд принимает решение в течение 10 рабочих дней. Если субсидию назначат, средства единовременно перечислят на банковский счет заявителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что семьи, которым сложно оплачивать коммунальные услуги из-за небольшого дохода, могут получить субсидию. Но её назначают не всем, поэтому важно знать, в каких случаях могут отказать.

Также Новини.LIVE сообщали, что при расчете субсидии учитываются все, кто официально зарегистрирован в жилье. Если кто-то выписался и прописался по другому адресу, состав домохозяйства меняется. Из-за этого сумма субсидии может уменьшиться.

субсидии отопительный сезон дрова твердое топливо
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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