Обжалование решений налоговой службы: как могут расширить права украинцев

Приемная налоговой службы. Фото: Google Maps

В Украине могут измениться правила обжалования решений налоговой. Кабинет Министров одобрил законопроект, который приводит нормы в соответствие со стандартами ЗАП — закона "Об административной процедуре". При этом документ предоставят на рассмотрение Верховной Рады, и только после одобрения народными депутатами процедура обжалования будет обновлена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Что может измениться для налогоплательщиков

Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона "Об административной процедуре". Это часть евроинтеграции, поскольку Соглашением об ассоциации с ЕС и Меморандумом о макрофинансовой помощи предусмотрена адаптация налогового законодательства к стандартам ЗАП.

Речь идет о введении таких правил для плательщиков налогов и единого социального взноса:

право на обжалование не только решений контролирующего органа, но и его действий и бездействия;

продление срока обжалования большинства решений до 30 календарных дней вместо 10 дней (не распространяется на налоговые уведомления-решения);

подача жалобы в орган, принявший решение, а не в налоговый орган более высокого уровня;

установление срока обжалования бездействия — не позднее шести месяцев со дня, когда плательщик о нем узнал;

возможность восстановления пропущенного срока для подачи жалобы — в течение 10 рабочих дней после устранения уважительной причины.

Предполагается, что новые правила существенно повысят эффективность и прозрачность налогового администрирования в Украине, совершенствуя механизмы защиты прав налогоплательщиков. Отметим, для окончательного утверждения изменений законопроект должна принять Верховная Рада — документ вскоре будет представлен на рассмотрение парламентариев.

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Изменения в фискальных чеках

Ранее мы сообщали, что Минфин обнародовал проект изменений в Положение №13, регулирующее форму и содержание расчетных документов. Речь идет о фискальных чеках с РРО/ПРРО. Планируются существенные нововведения, однако они призваны упростить деятельность ФЛП, а не наоборот.

Изменения, предложенные Министерством финансов, предусматривают:

отмену формы оплаты "ІНШЕ" (сохранятся наличная и безналичная формы);

уточнение относительно отражения в чеках комиссии — именно для держателя платежной карты, а не продавца;

отмену требования указывать секунды в QR-кодах;

добавление международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI).

Это лишь часть нововведений, которые планируют ввести для представителей бизнеса в вопросе выдачи расчетных документов. Если проект Минфина будет одобрен, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут изменить правила для ФЛП на упрощенной системе. Во-первых, часть предпринимателей 2 группы хотят перевести в 3-ю (в зависимости от вида деятельности). Во-вторых, представителям 3 группы могут повысить ставку единого налога с 5% до 10%.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может воспользоваться налоговой социальной льготой. Речь идет об уменьшении суммы общего месячного налогооблагаемого дохода в виде официальной зарплаты. То есть "на руки" сотрудники получат больше, поскольку сумма налога уменьшается.