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Главная Экономика ФЛП после демобилизации: как и когда отчитываться перед налоговой

ФЛП после демобилизации: как и когда отчитываться перед налоговой

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 16:05
Налоговая отчетность для демобилизованного ФЛП: сроки, льготы и инструкция
Военный в лесу. Фото: Новини.LIVE.

Для физических лиц-предпринимателей, вернувшихся с военной службы, действуют особые правила представления отчетности. Основной принцип прост — государство освобождает мобилизованных предпринимателей от начисления, уплаты налогов и представления отчетности за весь период военной службы.

Однако о том, как именно и когда нужно подавать отчетность после демобилизации, рассказывает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Нужно ли платить налоги во время службы

Самозанятые лица, которые в течение особого периода были мобилизованы, пошли служить по контракту или привлечены к выполнению обязанностей по штату военного времени, полностью освобождаются от налоговых обязательств.

Освобождение касается:

  • налога на доходы физических лиц;
  • единого налога;
  • военного сбора.

Эти правила применяются на весь период военной службы — с первого числа месяца призыва или заключения контракта до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация. Однако не ранее 24 февраля 2022 года. Все необходимые данные налоговая получает автоматически из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Если вы служили полный календарный год

Если военная служба охватила абсолютно весь отчетный период, то обязанность подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах вообще не возникает. Это если, например, вы были в армии полный 2025 календарный год.

Это правило действует независимо от того, получали ли вы в это время какой-либо доход от предпринимательской деятельности или нет.

Если вы служили только часть года и правило 180 дней

Если служба охватила лишь отдельные месяцы отчетного года, то здесь уже действует другой порядок:

  • после демобилизации вы обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах в течение 180 календарных дней;
  • месяцы, проведенные на военной службе, не учитываются при заполнении соответствующих показателей.

Вместе с итоговой декларацией демобилизованному ФЛП в этом случае необходимо обязательно сформировать и подать расчет НДФЛ и военного сбора, а также расчет единого социального взноса.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что ФЛП третьей группы необходимо успеть сделать уже в августе. Представители третьей группы по окончании квартала должны уплачивать единый налог и военный сбор. Окончание квартала приходится как раз на конец августа.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может лишиться пенсионных выплат. Очень часто с такой проблемой могут столкнуться граждане, получающие пенсию по инвалидности. В то же время эксперты заявляют, что в предусмотренных законом случаях пенсию можно восстановить.

ФЛП ВСУ Налоговая служба
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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