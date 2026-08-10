Налоги для ФЛП 3 группы в августе: до какой даты нужно заплатить и что грозит за задержку

Девушка сидит за столом, телефон в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

ФЛП в Украине должны регулярно платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, иначе они рискуют натолкнуться на штрафные санкции. Предпринимателей 3 группы упрощенной системы ожидает выполнения финансового обязательства в августе 2026 года. Мы разобрались, что нужно сделать в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Налоги для ФЛП 3 группы

Представители бизнеса, ведущие предпринимательскую деятельность на 3 группе упрощенной системы, должны платить единый налог и военный сбор ежеквартально. Как раз в августе заканчивается период, отведенный для закрытия финансовых обязательств за второй квартал 2026 года.

Конечная дата — 19 августа включительно. Ставки неизменны и находятся на таком уровне:

единый налог — 5% от дохода;

военный сбор — 1% от дохода.

Единый социальный взнос за второй квартал в размере 5 707,02 грн ФЛП 3 группы уплачивали в июле, следующее пополнение бюджета состоится в октябре. Украинское законодательство предусматривает внесение единого налога и военного сбора в течение 50 дней после окончания отчетного квартала.

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Поскольку эти расходы предпринимателей не являются фиксированной суммой, а зависят от прибыли, то в случае отсутствия дохода с апреля по июнь 2026 года налоги можно не уплачивать. В то же время на ЕСВ льгота не распространяется.

На что идут налоги и какие штрафы за неуплату

Единый налог уплачивают все субъекты хозяйственной деятельности на упрощенной системе. Средства поступают в местный бюджет и тратятся в пользу территориальной общины. К примеру, ими финансируют социальные расходы и другие потребности города/области.

Военный сбор, как известно из названия, идет на повышение обороноспособности Украины. Им пополняют государственный бюджет и тратят на обеспечение армии, выплаты служащим и их семьям, покупку оружия/техники/оборудования, укомплектование воинских частей.

Согласно статье 124 Налогового кодекса, неуплата средств влечет штраф в размере 5% от суммы долга, если просрочка составляет не более 30 календарных дней. Длительная задержка предполагает взыскание финансовой санкции в размере 10%.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие нововведения ждут ФЛП и физических лиц в августе 2026 года. Предпринимателям придется смириться с лимитами на денежные переводы и новыми формами Налогового расчета. Мы узнали, к чему готовиться представителям бизнеса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в августе 2026 года. Социальные стандарты пересматривать не планируют в ближайшее время, потому суммы минимальной зарплаты, пенсий, налогов и прожиточного минимума останутся на прежних уровнях.