Пенсия по инвалидности: что будет с выплатами в случае смены группы

Сотрудница ПФУ и посетитель в приемной, деньги в руках, очки на пенсионном удостоверении. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Размер и срок выплаты пенсии по инвалидности зависят от результатов оценки повседневного функционирования человека. В случае изменения группы инвалидности пенсия пересчитывается, а если человек не проходит повторную оценку в установленный срок, выплату могут приостановить. В то же время в предусмотренных случаях пенсию можно возобновить, в том числе и за предыдущий период.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

Как выплачивается пенсия, если группа инвалидности изменилась

В случае установления другой группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы.

Если же человеку установили более низкую группу инвалидности, пенсию по прежней группе продолжают выплачивать до конца месяца, в котором произошло изменение.

Если после повторной оценки человека признали здоровым, пенсия выплачивается до конца месяца, до которого ей была установлена инвалидность.

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Что будет, если пропустить повторную оценку

Если человек не явился для проведения оценки или повторной оценки повседневного функционирования в установленный срок, выплату пенсии по инвалидности приостанавливают с первого числа месяца, следующего за тем, в котором должна была состояться оценка.

В то же время пропуск установленного срока не всегда означает окончательную утрату пенсии.

В каких случаях выплату могут возобновить

Если человек с инвалидностью пропустил оценку по уважительной причине, а во время следующей оценки его снова признали лицом с инвалидностью, пенсию могут возобновить.

В таком случае выплата производится за период со дня ее прекращения до дня проведения освидетельствования. Однако есть ограничение: выплату за прошедший период могут произвести не более чем за три года, если экспертная комиссия признает, что в течение этого времени у человека была инвалидность.

Если же в ходе повторной экспертизы была установлена другая группа инвалидности — выше или ниже, за весь указанный период пенсию выплачивают по прежней группе.

Что будет, если инвалидность установят снова

Если пенсию прекратили из-за восстановления здоровья или человек не получал ее из-за того, что без уважительной причины не прошел необходимую экспертизу, в случае повторного установления инвалидности ранее назначенную пенсию могут возобновить.

Это возможно, если после прекращения выплат прошло не более пяти лет. В таком случае пенсию возобновляют со дня, с которого вновь установлена инвалидность.

Если же после прекращения выплат прошло более пяти лет, прежнюю пенсию уже не возобновляют — ее будут назначать заново на общих основаниях.

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