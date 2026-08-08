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Главная Экономика Утерянное пенсионное удостоверение: какие льготы можно потерять и как восстановить документ

Утерянное пенсионное удостоверение: какие льготы можно потерять и как восстановить документ

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 05:45
Пенсионное удостоверение утеряно или повреждено: чем рискует владелец и как восстановить документ
Пенсионное удостоверение и пожилой мужчина. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Если пожилой человек потерял или повредил пенсионное удостоверение, игнорировать это не стоит. Именно этот документ подтверждает статус пенсионера и дает право пользоваться некоторыми государственными льготами и социальными гарантиями.

О том, чем рискуют граждане, потерявшие пенсионное удостоверение, и как его восстановить в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Что дает пенсионное удостоверение в Украине

В 2026 году пенсионеры могут бесплатно ездить в общественном транспорте, получить скидку на автогражданку, не платить налог на землю, пользоваться государственной программой "Доступные лекарства" и другими преимуществами.

Если же удостоверение утеряно или сильно повреждено, могут возникнуть трудности с подтверждением права на эти льготы, поэтому документ лучше восстановить как можно скорее.

Как восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Сделать это можно бесплатно через Пенсионный фонд Украины. Есть три способа подать заявление:

Читайте также:
  • воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд";
  • лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ;
  • подать заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать документы онлайн, на веб-портале ПФУ необходимо открыть раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать услугу "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения". В мобильном приложении следует перейти на вкладку "В ПФУ", открыть раздел "Обращения в ПФУ" и выбрать соответствующую услугу.

Какие документы понадобятся пенсионеру

При онлайн-подаче необходимо загрузить скан-копии или качественные фотографии паспорта, РНОКПП, собственноручной подписи черными чернилами и фотографии. Все файлы должны быть в формате JPG или PDF, размером до 1 МБ каждый и с четким изображением.

Если же вы лично обращаетесь в сервисный центр, необходимо взять с собой паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и цветную фотографию размером 3 на 2,5 см. На месте также потребуется заполнить заявление.

Где можно будет получить новое удостоверение пенсионера

После изготовления новое пенсионное удостоверение можно будет получить в том сервисном центре Пенсионного фонда, который вы выбрали при подаче заявления.

Ранее Новини.LIVE писали, что одного лишь пожилого возраста недостаточно для получения пенсии. В Украине для этого нужно ещё и иметь достаточный страховой стаж. Если его не хватает, выплаты могут не назначить.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года минимальная пенсия в Чехии составляет 9 800 крон — это более 20,7 тысячи гривен. Однако такую сумму получают только те, кто имеет полный необходимый страховой стаж.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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