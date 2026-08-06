Часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 2026 году: кто может получить отказ от ПФУ

Условия назначения пенсии в 2026 году. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Достижение пенсионного возраста ещё не означает, что человек автоматически начнёт получать выплаты. В Украине для назначения пенсии необходимо выполнить ещё одно важное условие — накопить достаточное количество страхового стажа.

О том, кому могут отказать в назначении пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

В Пенсионном фонде отмечают, что право на пенсию по возрасту зависит от двух факторов: возраста человека и количества лет страхового стажа. В 2026 году действуют следующие требования:

в 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — необходимо от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет — требуется от 15 до 23 лет стажа.

Если у человека нет необходимого стажа, Пенсионный фонд не сможет назначить ему пенсию по возрасту. Получить выплаты можно будет после того, как будет накоплено минимально необходимое количество лет.

Что делать, если стажа недостаточно

Если до выхода на пенсию не хватает нескольких лет страхового стажа, самый распространенный вариант — продолжить официально работать. Каждый месяц работы, за который уплачиваются страховые взносы, засчитывается в страховой стаж.

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После того как человек наберет необходимое количество лет, он сможет повторно обратиться в Пенсионный фонд для оформления пенсии.

Еще один вариант — добровольная уплата страховых взносов. Закон позволяет заключить соответствующий договор с Пенсионным фондом и таким образом увеличить свой страховой стаж. Это может помочь тем, кому не хватает необходимого количества лет для назначения пенсии.

При этом стоит помнить, что пенсия назначается не автоматически с момента достижения 60-летнего возраста, а с даты обращения человека с заявлением в Пенсионный фонд.

Как проверить свой страховой стаж

Украинцам рекомендуют заранее проверить информацию о своём страховом стаже, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

Периоды работы после 1 января 2004 года подтверждаются данными из Реестра застрахованных лиц. В него попадает информация, которую работодатели предоставляют об уплате единого социального взноса.

Если человек работал до 2004 года, подтвердить стаж можно с помощью трудовой книжки или других документов, предусмотренных законодательством.

В Пенсионном фонде советуют проверить, учтены ли все периоды работы. Если в реестре отсутствуют какие-либо данные или имеются неточности, лучше исправить их заранее — еще до подачи заявления на назначение пенсии.

От чего зависит размер будущей пенсии в Украине

Количество лет страхового стажа — не единственный фактор, влияющий на будущие выплаты. Важное значение имеет и размер официальной зарплаты, с которой работодатель уплачивал страховые взносы.

Именно сочетание продолжительности страхового стажа и уровня официального дохода определяет, какой будет пенсия человека в будущем.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года минимальная пенсия в Чехии составит 9 800 крон — это более 20,7 тыс. грн. Однако получить её могут не все: важно иметь необходимый страховой стаж.