Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика До 1038 грн надбавки ежемесячно: как украинкам получить дополнительные деньги в 2026 году

До 1038 грн надбавки ежемесячно: как украинкам получить дополнительные деньги в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 05:45
Надбавки для пенсионерок: кому могут доплачивать до 1038 грн ежемесячно и что для этого нужно
Пожилая женщина на улице с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине часть пенсионерок имеет право на дополнительную ежемесячную выплату от государства. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которая может составлять более тысячи гривен и выплачивается вместе с основной пенсией.

О том, какую доплату к пенсии могут получать украинки пожилого возраста и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить доплату в 2026 году

Такая выплата предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Прежде всего она касается женщин, которые родили или официально усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Доплату могут получать пенсионеры, получающие:

  • пенсию по возрасту;
  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию за выслугу лет;
  • пенсию в связи с потерей кормильца.

В некоторых случаях право на такую выплату может иметь и отец, самостоятельно воспитывавший детей. Например, если мать умерла или была лишена родительских прав.

Каков размер надбавки в 2026 году

Размер надбавки зависит от количества детей, которых воспитал человек. В 2026 году расчет производится исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 гривен. Сумма доплаты составляет:

Читайте также:
  • за 5 детей — 35 %, или 908 гривен;
  • за 6 детей — 36 %, или 934 гривны;
  • за 7 детей — 37%, или 960 гривен;
  • за 8 детей — 38 %, или 986 гривен;
  • за 9 детей — 39 %, или 1 012 гривен;
  • за 10 и более детей — 40 %, или 1 038 гривен.

Если прожиточный минимум будет расти, размер этой доплаты также будет увеличиваться.

Как оформить доплату в 2026 году

Несмотря на то, что человек имеет право на такую надбавку, Пенсионный фонд не начисляет её автоматически. Для получения средств необходимо самостоятельно обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявление через онлайн-портал Пенсионного фонда. Для оформления выплаты понадобятся:

  • паспорт и идентификационный код;
  • документы о страховом стаже;
  • свидетельства о рождении всех детей;
  • документы, подтверждающие, что дети были воспитаны до шестилетнего возраста.

Доплата начинает выплачиваться после подачи заявления и необходимых документов. Поэтому откладывать это не стоит: если обратиться в Пенсионный фонд позже, получить деньги за прошлые годы не получится — автоматического перерасчета за предыдущий период закон не предусматривает.

Ранее Новини.LIVE писали, что для пенсии в Чехии важен не только возраст, но и количество лет, в течение которых человек уплачивал страховые взносы. Также в стране постепенно меняют пенсионную систему, поэтому возраст выхода на заслуженный отдых увеличивается.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году некоторые украинцы смогут получить единовременную выплату при оформлении пенсии. Её сумма не может быть меньше 25 950 грн, но получатель должен выполнить установленные условия.

пенсии пенсионеры надбавки доплаты
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации