Надбавки для пенсионерок: кому могут доплачивать до 1038 грн ежемесячно и что для этого нужно

Пожилая женщина на улице с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине часть пенсионерок имеет право на дополнительную ежемесячную выплату от государства. Речь идет о надбавке за особые заслуги перед Украиной, которая может составлять более тысячи гривен и выплачивается вместе с основной пенсией.

О том, какую доплату к пенсии могут получать украинки пожилого возраста и что для этого нужно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получить доплату в 2026 году

Такая выплата предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Прежде всего она касается женщин, которые родили или официально усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Доплату могут получать пенсионеры, получающие:

пенсию по возрасту;

пенсию по инвалидности;

пенсию за выслугу лет;

пенсию в связи с потерей кормильца.

В некоторых случаях право на такую выплату может иметь и отец, самостоятельно воспитывавший детей. Например, если мать умерла или была лишена родительских прав.

Каков размер надбавки в 2026 году

Размер надбавки зависит от количества детей, которых воспитал человек. В 2026 году расчет производится исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2 595 гривен. Сумма доплаты составляет:

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за 5 детей — 35 %, или 908 гривен;

за 6 детей — 36 %, или 934 гривны;

за 7 детей — 37%, или 960 гривен;

за 8 детей — 38 %, или 986 гривен;

за 9 детей — 39 %, или 1 012 гривен;

за 10 и более детей — 40 %, или 1 038 гривен.

Если прожиточный минимум будет расти, размер этой доплаты также будет увеличиваться.

Как оформить доплату в 2026 году

Несмотря на то, что человек имеет право на такую надбавку, Пенсионный фонд не начисляет её автоматически. Для получения средств необходимо самостоятельно обратиться в сервисный центр ПФУ или подать заявление через онлайн-портал Пенсионного фонда. Для оформления выплаты понадобятся:

паспорт и идентификационный код;

документы о страховом стаже;

свидетельства о рождении всех детей;

документы, подтверждающие, что дети были воспитаны до шестилетнего возраста.

Доплата начинает выплачиваться после подачи заявления и необходимых документов. Поэтому откладывать это не стоит: если обратиться в Пенсионный фонд позже, получить деньги за прошлые годы не получится — автоматического перерасчета за предыдущий период закон не предусматривает.

Ранее Новини.LIVE писали, что для пенсии в Чехии важен не только возраст, но и количество лет, в течение которых человек уплачивал страховые взносы. Также в стране постепенно меняют пенсионную систему, поэтому возраст выхода на заслуженный отдых увеличивается.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году некоторые украинцы смогут получить единовременную выплату при оформлении пенсии. Её сумма не может быть меньше 25 950 грн, но получатель должен выполнить установленные условия.