Снижение цен на топливо для аграриев и новый план на зиму: как в Украине готовятся к зиме

Фермер на поле, заправочные пистолеты. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Война показала, что проблемы с электроэнергией, топливом или логистикой могут возникнуть очень быстро, а их последствия ощущают на себе не только энергетики, но и фермеры. В Верховной Раде появились новые законодательные инициативы, призванные усилить подготовку страны к осенне-зимнему периоду и обеспечить аграриев топливом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду.

В частности, речь идет о законопроектах №15470 и №15491. Первый касается подготовки государства к зиме в условиях военного положения, второй — стабильного обеспечения агросектора топливом и продовольственной безопасности.

Дизельное топливо для аграриев хотят облагать налогом по льготным правилам

Одно из ключевых предложений законопроекта — специальный налоговый режим для дизельного топлива, используемого при проведении сельскохозяйственных работ. Речь идет о льготных ставках акцизного налога и НДС.

Авторы документа объясняют такую инициативу необходимостью сократить расходы агропроизводителей. Ведь цена топлива напрямую влияет на себестоимость посевных работ, уборки урожая и его транспортировки. Государство рассчитывает не только поддержать фермеров, но и снизить риск подорожания продовольствия для потребителей.

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Еще одно важное предложение касается хранения топлива. Законопроект предусматривает развитие децентрализованной сети региональных мини-хранилищ. Их планируется размещать ближе к местам потребления, в частности к сельскохозяйственным предприятиям.

Когда значительные запасы сосредоточены на одном крупном объекте, его повреждение может создать проблемы сразу для большого количества потребителей. Рассеивание запасов позволяет снизить риск потери всего резерва в результате одной атаки.

Кроме того, меньшее расстояние до фермерских хозяйств означает меньшие затраты на доставку топлива и более быстрый доступ к нему во время посевной и уборки урожая.

Государственные гарантии по кредитам для аграриев

Отдельно авторы предлагают расширить государственные гарантии по льготным кредитам для аграрного сектора. Они хотят дать производителям возможность привлекать финансирование даже в ситуации, когда из-за военных рисков банки более осторожно кредитуют бизнес.

Речь идет не только о средствах на текущую деятельность. Финансирование может потребоваться для формирования запасов топлива, закупки материалов и подготовки к сезонным работам.

Топливо можно закупать заранее

Еще один предложенный механизм — форвардные закупки через государственный резерв. Это позволит государству заранее формировать запасы топлива и других необходимых ресурсов, не дожидаясь момента, когда спрос резко возрастет.

Для аграрного сектора это особенно важно в преддверии посевной и уборки урожая. Именно в эти периоды потребность в дизельном топливе резко возрастает, а любые перебои с поставками могут напрямую влиять на темпы полевых работ.

Откуда возьмут деньги

Для реализации предложенных мер планируется использовать бюджетные программы, а при необходимости — средства резервного фонда и их перераспределение. Среди других возможных источников финансирования называются гранты Европейского Союза, помощь иностранных правительств и международное кредитование.

Авторы также рассчитывают на экономический эффект от детенизации топливного рынка и сокращения неэффективных бюджетных расходов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство расширило программу "5-7-9" для украинских аграриев, увеличив общий лимит кредитования до 80 милиардов гривен. Государство также компенсирует банкам около 2 милиардов гривен процентов по льготным кредитам, чтобы фермеры могли пополнять оборотные средства во время уборки урожая и подготовки к посевной.

Также Новини.LIVE писали, что украинские аграрии столкнулись с падением цен на фуражную кукурузу из-за проблем с экспортом и больших остатков зерна. В ближайшее время ситуация может оставаться сложной, ведь с началом нового урожая предложение на рынке только возрастет.