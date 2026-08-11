Здешевлення пального для аграріїв та новий план на зиму: як в Україні готуються до зими

Аграрій на полі, заправні пістолети. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Війна показала, що проблеми з електроенергією, паливом чи логістикою можуть виникнути дуже швидко, а їхні наслідки відчувають не лише енергетики, але й фермери. У Верховній Раді з'явилися нові законодавчі ініціативи, які мають посилити підготовку країни до осінньо-зимового періоду та забезпечити аграріїв паливом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду.

Зокрема, йдеться про законопроєкти №15470 та №15491. Перший стосується підготовки держави до зими в умовах воєнного стану, другий — стабільного забезпечення агросектору пальним і продовольчої безпеки.

Дизель для аграріїв хочуть оподатковувати за пільговими правилами

Одна з ключових пропозицій законопроєкту — спеціальний податковий режим для дизельного пального, яке використовується під час сільськогосподарських робіт. Йдеться про пільгові ставки акцизного податку та ПДВ.

Автори документа пояснюють таку ініціативу необхідністю зменшити витрати агровиробників. Адже ціна пального безпосередньо впливає на собівартість посівної, збирання врожаю та його транспортування. Держава розраховує не лише підтримати фермерів, а й зменшити ризик подорожчання продовольства для споживачів.

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Ще одна важлива пропозиція стосується зберігання пального. Законопроєкт передбачає розвиток децентралізованої мережі регіональних міні-сховищ. Їх мають розміщувати ближче до місць споживання, зокрема до сільськогосподарських підприємств.

Коли значні запаси зосереджені на одному великому об'єкті, його пошкодження може створити проблеми одразу для великої кількості споживачів. Розосередження запасів дозволяє зменшити ризик втрати всього резерву через одну атаку.

Крім того, менша відстань до фермерських господарств означатиме менші витрати на доставку пального та швидший доступ до нього під час посівної й жнив.

Державні гарантії для кредитів аграріям

Окремо автори пропонують розширити державні гарантії за пільговими кредитами для аграрного сектору. вони хочуть дати виробникам можливість залучати фінансування навіть у ситуації, коли через воєнні ризики банки обережніше кредитують бізнес.

Йдеться не лише про кошти на поточну діяльність. Фінансування може бути необхідним для формування запасів пального, закупівлі матеріалів та підготовки до сезонних робіт.

Пальне можуть закуповувати заздалегідь

Ще один запропонований механізм — форвардні закупівлі через державний резерв. Це дозволить державі заздалегідь формувати запаси пального та інших необхідних ресурсів, не чекаючи моменту, коли попит різко зросте.

Для аграрного сектору це особливо важливо напередодні посівної та жнив. Саме в ці періоди потреба в дизелі різко збільшується, а будь-які перебої з постачанням можуть безпосередньо впливати на темпи польових робіт.

Звідки візьмуть гроші

Для реалізації запропонованих заходів планують використовувати бюджетні програми, а за потреби — кошти резервного фонду та їхній перерозподіл. Серед інших можливих джерел фінансування називаються гранти Європейського Союзу, допомога іноземних урядів та міжнародне кредитування.

Автори також розраховують на економічний ефект від детінізації паливного ринку та скорочення неефективних бюджетних витрат.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд розширив програму "5-7-9" для українських аграріїв, збільшивши загальний ліміт кредитування до 80 мільярдів гривень. Держава також компенсуватиме банкам близько 2 мільярдів гривень відсотків за пільговими позиками, щоб фермери могли поповнювати обігові кошти під час жнив і підготовки до посівної.

Також Новини.LIVE писали, що українські аграрії зіткнулися з падінням цін на фуражну кукурудзу через проблеми з експортом та великі залишки зерна. Найближчим часом ситуація може залишатися складною, адже з початком нового врожаю пропозиція на ринку лише зросте.