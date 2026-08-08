Втрачають до 4 мільярдів гривень через порти: як морська блокада нищить агросектор

Танкер, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Систематичні російські атаки на порти та блокування експорту ризикують завдати українському агросектору важкого удару. За оцінками експертів, збитки аграріїв можуть досягати від 2 до 4 мільярдів доларів прямих утрат протягом року. У разі затягування морської блокади понад половину спеціалізованих зернових господарств змушені будуть працювати за межею собівартості.

Про це повідомляє delo.ua, передають Новини.LIVE.

Логістична непередбаченість

Проблема полягає не стільки у фізичній втраті врожаю, скільки в неможливості його швидко продати за кордон. Раніше майже 90% аграрного експорту йшло морем. Тепер, навіть за максимального розгону портів, залізниці та автотранспорту, Україна спроможна вивозити лише від 3 до 3,5 мільйонів тонн на місяць. Коли при піковій потребі необхідно від 5 до 6,5 мільйонів тонн.

При відсутності кількості необхідних транспортувань зерна, випливають доволі серйозні проблеми для агросектору:

надлишок пропозиції всередині країни та дорога логістика вже збивають внутрішні закупівельні ціни на пшеницю до 6-7 тисяч гривень за тонну. Фермери втрачають близько від 50 до 70 доларів на кожній тонні;

якщо в середньому по країні збитковими ризикують стати 50-60% зернових господарств, то у прифронтових зонах та серед фермерів без власних елеваторів ця частка сягне 60-70%.

накопичення зерна за сезон всередині країни може застрягти 27-32 мільйонів тонн зернових та олійних культур понад пропускну спроможність альтернативних шляхів.

Коли очікувати збитки та хто може опинитись на межі дефолту

За словами експертів, кульмінація фінансово-логістичної кризи очікується в період із вересня по листопад. Тоді зберуться в купу витрати на нові жнива, посівну та погашення боргів.

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Попри критичність ситуації, масового банкрутства прямо зараз немає. Ринок тримається за рахунок накопиченого раніше запасу. Проте він розподілений дуже нерівномірно. Найстійкішими залишаються великі агрохолдинги з власною переробкою, елеваторами та валютною виручкою.

Найбільш уразливими виявилися дрібні та середні виробники без потужностей зберігання, а також самі зернотрейдери, які працюють із низькою маржею та короткими позиками.

За оцінками фахівців, пройти сезон в умовах обмеженого експорту здатні лише 25% зернових компаній. Ще 35-45% зможуть продовжити роботу виключно за наявності кредитної підтримки на кшталт "5-7-9".

Допомога від держави

Нещодавно уряд анонсував фінансову підтримку для агросектору. За словами прем'єр-міністра, держава компенсує понад 2 мільярда гривень в банки для покриття відсотків замість аграріїв за програмою "5-7-9". Це зможе допомогти фермерам значно легше пройти експортну блокаду.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про всі переваги оновленої кредитної підтримки "5-7-9" для аграріїв від уряду. Відтепер аграрії зможуть залучати доступні позики на поповнення обігових грошей. Також нововведення дозволять агросектору розширити доступ до дешевого фінансування, а видача позик відбуватиметься у максимально стислі терміни.

Також Новини.LIVE розповідали, які ще галузі страждають від блокування експорту в морі. Гірничо-металургійні та олійні комлпекси завжди транспортувались по морю. За словами експертів, якщо зерну можна знайти логістичну альтернативу, то іншим галузям навряд.