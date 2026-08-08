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Главная Экономика Агро До 60% фермеров работают в убыток: почему агробизнес может обанкротиться уже осенью

До 60% фермеров работают в убыток: почему агробизнес может обанкротиться уже осенью

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 19:30
Из-за портов теряется до 4 миллиардов гривен: как морская блокада наносит ущерб агросектору
Танкер, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Систематические российские атаки на порты и блокировка экспорта могут нанести украинскому агросектору тяжелый удар. По оценкам экспертов, убытки аграриев могут составить от 2 до 4 миллиардов долларов прямых потерь в течение года. В случае затягивания морской блокады более половины специализированных зерновых хозяйств будут вынуждены работать за пределами себестоимости.

Об этом сообщает delo.ua, передают Новини.LIVE.

Логистическая непредсказуемость

Проблема заключается не столько в физической потере урожая, сколько в невозможности быстро продать его за границу. Ранее почти 90% аграрного экспорта отправлялось по морю. Теперь, даже при максимальной загрузке портов, железных дорог и автотранспорта, Украина способна вывозить лишь от 3 до 3,5 миллионов тонн в месяц. В то время как в пиковый период спрос составляет от 5 до 6,5 миллионов тонн.

В связи с недостаточным объемом перевозок зерна возникают довольно серьезные проблемы для агросектора:

  • избыток предложения внутри страны и дорогая логистика уже снижают внутренние закупочные цены на пшеницу до 6–7 тысяч гривен за тонну. Фермеры теряют около 50–70 долларов на каждой тонне;
  • если в среднем по стране убыточными рискуют стать 50–60 % зерновых хозяйств, то в прифронтовых зонах и среди фермеров без собственных элеваторов эта доля достигнет 60–70%.
  • за сезон внутри страны может скопиться 27–32 миллиона тонн зерновых и масличных культур, что превышает пропускную способность альтернативных маршрутов.

Когда ожидать убытки и кто может оказаться на грани дефолта

По словам экспертов, кульминация финансово-логистического кризиса ожидается в период с сентября по ноябрь. Тогда сложатся расходы на новую уборку урожая, посевную и погашение долгов.

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Несмотря на критичность ситуации, массового банкротства прямо сейчас нет. Рынок держится за счет накопленного ранее запаса. Однако он распределен очень неравномерно. Наиболее устойчивыми остаются крупные агрохолдинги с собственной переработкой, элеваторами и валютной выручкой.

Наиболее уязвимыми оказались мелкие и средние производители без мощностей хранения, а также сами зернотрейдеры, работающие с низкой маржой и краткосрочными кредитами.

По оценкам специалистов, пройти сезон в условиях ограниченного экспорта способны лишь 25% зерновых компаний. Еще 35–45% смогут продолжить работу исключительно при наличии кредитной поддержки по схеме "5–7–9".

Помощь от государства

Недавно правительство анонсировало финансовую поддержку для агросектора. По словам премьер-министра, государство компенсирует банкам более 2 миллиардов гривен для покрытия процентов вместо аграриев в рамках программы "5-7-9". Это поможет фермерам значительно легче пережить экспортную блокаду.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали обо всех преимуществах обновленной программы кредитной поддержки "5-7-9" для аграриев от правительства. Отныне аграрии смогут привлекать доступные кредиты для пополнения оборотных средств. Также нововведения позволят агросектору расширить доступ к недорогому финансированию, а выдача кредитов будет происходить в максимально сжатые сроки.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, какие еще отрасли страдают от блокировки экспорта в море. Горно-металлургические и масличные комплексы всегда транспортировались по морю. По словам экспертов, если для зерна можно найти логистическую альтернативу, то для других отраслей — вряд ли.

банкрот экспорт зерна агросектор
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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