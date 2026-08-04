Кукурудза подешевшала в Україні: чому фермери змушені знижувати ціни на зерно

Чоловік в кепці йде полем, комбайн, кукурудза. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Українські аграрії опинилися в непростій ситуації. Зерно є, а продати його вигідно стає дедалі складніше. Ціни на фуражну кукурудзу в Україні продовжують падати вже кілька тижнів поспіль. Причина тут криється не в поганому врожаї, а в проблемах зі збутом.

Про це повідомляє AgroReview, передають Новини.LIVE.

Чому кукурудза дешевшає

Основою причиною падіння цін є фактична зупинка експорту кукурудзи за кордон. Через відсутність стабільного попиту на зовнішніх ринках, багато зерна накопичується всередині країни. Коли пропозиції стає більше, ніж можливостей це зерно кудись вивезти, фермери змушені знижувати ціни на багато нижчі за ринкові, аби взагалі продати свій товар.

Ситуацію додатково загострюють великі залишки кукурудзи ще з минулорічного врожаю. Склади багатьох господарств і досі заповнені, а до початку нового сезону збору врожаю залишається зовсім небагато часу. Тому аграрії поспішають продати те, що є.

Проте коли всі одночасно намагаються це зробити, конкуренція між продавцями зростає, і ціни падають ще сильніше.

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Станом на кінець липня ціни на фуражну кукурудзу тримаються в діапазоні 7 000-9 000 гривень за тонну. Це помітно нижче, ніж було ще кілька тижнів тому. Ситуацію ускладнює й те, що незабаром почнуться жнива нового врожаю. Це означає тільки ще більшу пропозицію зерна на ринку, що може опустити ціни ще нижче.

Що чекає на продавців зерна

Фахівці не обіцяють швидкого покращення ситуації. Ціни навряд почнуть відновлюватися, допоки не з'явиться попит та нові можливості для експорту зерна за кордон. Поки логістика працює з перебоями, зберігати кукурудзу на складах ризиковано. Експерти не знають, чи вдасться продати її вигідніше пізніше.

Тому багато господарств вирішують не чекати, а поступово продавати наявні запаси за тією ціною, за якою готові купляти. Для багатьох немає часу до зволікань, адже необхідно отримати гроші для підготовки до наступного аграрного сезону.

Найближчим часом суттєвого відновлення цін на ринку фуражної кукурудзи не очікується. Аграріям радять уважно стежити за ситуацією з експортом та враховувати особливості попиту в різних регіонах, щоб хоч трохи зменшити фінансові втрати.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи очікувати ріст цін на овочі та зерно. Багато хто припускається думки, що через стрімке подорожчання пального можуть зрости ціни і на продукти. Проте аграрії заспокоюють громадян: врожай цьогоріч багатий на овочеві та зернові культури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що аграріям планують підвищити виплати-компенсації за знищений врожай у прифронтових зонах. Міністерство планує підняти суму виплат до 10 тисяч гривень. Це буде одним з головних напрямів роботи Міністерства аграрної політики та продовольства, яке виходить зі структури Міністерства економіки.