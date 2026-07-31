Компенсації аграріям за втрачені посіви зростуть: нові виплати від Мінагрополітики

Чоловік робить посіви, город. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Втратити врожай через обстріли — проблема, яка торкається не тільки аграріїв, а й звичайних громадян. Проте держава хоче полегшити фінансовий удар для городників, які працюють у небезпечних умовах, а саме у прифронтових зонах. Виплати за знищені посіви біля лінії фронту планують підняти більш ніж удвічі.

Про це повідомляє AgroNews.UA, передають Новини.LIVE.

Наскільки виростуть виплати

Зараз аграрії, які втратили посіви в межах 50 кілометрів від зони бойових дій, отримують компенсацію 4,7 тисячі гривень за гектар. Міністерство планує підняти цю суму до 10 тисяч гривень за гектар. Переглянути розмір допомоги хочуть з урахуванням інфляції. За попередніми підрахунками, під програму можуть підпадати близько 4 тисяч гектарів втрачених посівів.

Чому саме зараз

Збільшення допомоги прифронтовим аграріям має стати одним із перших напрямів роботи відновленого Міністерства аграрної політики. За словами Висоцького, відокремлення відомства від Мінекономіки дозволить перерозподілити ресурси та зосередитися саме на програмах для аграрного сектору.

Поділ міністерств

Наразі Міністерство аграрної політики та продовольства виходить зі структури Міністерства економіки. Процес відновлення вже окремого міністерства триватиме приблизно 60 днів. Плюс ще близько двох тижнів піде на подання відповідної постанови.

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До завершення реорганізації міністерство продовжить працювати у підпорядкуванні Мінекономіки. Щоб відомство запрацювало в новому форматі, то до нього планують перевести щонайменше 30% працівників.

Причину роз'єднання пояснив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді 16 липня — об'єднане міністерство виявилося перевантаженим функціями. Він також анонсував, що зовсім скоро окремим міністерством стане і Міністерство екології та довкілля, яке поки залишається у структурі Мінекономіки.

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