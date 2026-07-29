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Головна Економіка Агро Податки на врожай з власного саду: як не потрапити на штрафи за продаж власних угідь

Податки на врожай з власного саду: як не потрапити на штрафи за продаж власних угідь

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 17:20
Продаж власної городини: за який дохід доведеться сплатити податки
Чоловік на городі, ринок. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Продаж кількох відер малини чи сітки картоплі з власної дачі здається звичайним побутовим підробітком, який нікого не цікавить.Таким продавцям може здаватись, що податкова не звертає на них увагу. Проте така думка є хибною. Якщо ваш врожай приносить вам доволі високий рівень доходу, держава чекає на свою частку. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

Який ліміт дозволяє не платити податки 

Згідно з Податковим кодексом України, продукція, вирощена на власній дачі чи на будь-якій іншій присадибній ділянці, не оподатковується якщо загальний сума проданої продажів за рік не перевищує 12 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року. Мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень.

Відповідно цей ліміт становить 103 764 гривні.

Якщо за рік ваш заробіток від продажу овочів, фруктів чи ягід з власних городів не вийшов за ці рамки, то хвилюватися не варто. Декларувати гроші й платити податки за менше зазначеної суми не потрібно.

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Якщо ж дохід від урожаю виявився більшим за 103 тисячі гривень, у господаря виникає обов'язок:

  1. Подати річну декларацію про майновий стан і доходи.
  2. Вказати суму, на яку ви перевищили дозволений ліміт.
  3. Сплатити податки із цієї різниці.

Податок нараховується не на весь заробіток, а лише на суму, яка випередила ліміт.

Загальна ставка становить 23% від суми перевищення:

  • 18% — податок на ваш дохід;
  • 5% — військовий збір.

На що поширюється це правило

Це правило діє для всієї сільгосппродукції, яку людина самостійно виростила на ділянках, призначених для:

  • ведення особистого селянського господарства;
  • садівництва;
  • присадибних або дачних потреб.

Тож якщо торгувати власною городиною у великих обсягах, варто вести рахувати свої доходи, щоб вчасно подати декларацію й уникнути проблем із ДПС.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що на продукції соку з’явиться нова важлива інформація від виробника. Відтепер виробник вимушений зазначати: чи сік натуральний, чи з концетрату. Якщо ж другий варіант, то на упаковці має бути відповідна назва до прикладу "напій з концетрату".

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що за фальшиві ліки для тварин можуть карати. Законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Тепер якщо фермеру продають замість ліків підробку, а при вживанні тварині стає зле, то це може вплинути на м’ясо свійської худоби. Врешті це може призвести до ланцюгового процесу.

сільське господарство ринок город
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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