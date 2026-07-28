Нові правила для соків в магазинах: як тепер відрізнити натуральний напій від “хімії”

Жінка обирає сок, пляшки з соком. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Якщо ви звикли купувати сік наосліп, час уважніше читати етикетки. В Україні набули чинності нові правила, які змінюють вимоги до маркування соків і допоможуть покупцям не переплачувати за напої, що лише схожі на справжній сік.

Про це розповіла професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко в ефірі Українського радіо, передає Новини.LIVE.

Що зміниться для покупців

Найпомітнішою зміною стане те, що назва продукту тепер має повністю відповідати тому, що всередині упаковки.

Якщо на етикетці написано "сік", це означає, що перед вами 100% фруктовий сік. Якщо ж продукт виготовлений із концентрату, виробник повинен прямо про це написати. Нектаром тепер називатимуть лише напій, до якого додають воду, а в окремих випадках — ще й цукор або підсолоджувачі. Якщо ж фруктового соку небагато, на упаковці має бути зазначено, що це соковмісний напій, а не сік.

Маркування стане зрозумілішим

На упаковці виробники повинні обов'язково зазначати:

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чи виготовлений продукт із концентрату;

з яких саме фруктів його зробили;

якщо це суміш — перелік усіх фруктів;

іншу інформацію, яка не повинна вводити покупця в оману.

Нові правила для виробників

Нові вимоги визначають, які інгредієнти можна використовувати, як саме має вироблятися продукція та яким стандартам якості вона повинна відповідати. Також документ встановлює вимоги до фруктових концентратів, пюре та інших складових, щоб усі виробники працювали за однаковими правилами.

Нові правила наближені до законодавства ЄС. Це має спростити експорт українських соків за кордон, підвищити довіру покупців і зробити конкуренцію на ринку чеснішою.

Як тепер правильно читати етикетку

Перед покупкою варто звернути увагу на кілька моментів.

"Сік" — це 100% фруктовий продукт.

"Нектар" — містить фруктову частину, але також воду, а інколи й цукор.

"Соковмісний напій" — фруктового соку в ньому значно менше.

Якщо на упаковці написано "виготовлено з концентрату", це не означає, що продукт гірший. Концентрований сік отримують шляхом видалення води, а потім відновлюють до початкового складу.

Також варто дивитися на склад: чим він коротший і зрозуміліший, тим простіше оцінити якість продукту. А для нектарів і соковмісних напоїв корисно перевіряти, який відсоток фруктової частини вони містять.

Очікується, що після запровадження нових правил українцям буде легше відрізняти справжній сік від нектару чи соковмісного напою та робити більш усвідомлений вибір у магазині.

Для яких ще продуктів оновили правила

Президент України підписав закон, який оновлює правила для органічної продукції, наблизивши їх до стандартів ЄС. Завдяки цьому українським виробникам буде простіше експортувати органічні товари до країн Європи, адже національна система сертифікації відповідатиме європейським вимогам.

Очікується, що це зменшить кількість бюрократичних процедур, підвищить довіру покупців до української продукції та створить умови для збільшення експорту й доходів виробників.

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Також Новини.LIVE писали, як розрізнити маркування на яйцях. Позначки С1, С2, С0 та "В" вказують лише на їхню вагову категорію, а не на смак чи якість. Під час вибору варто звертати увагу насамперед на свіжість, дату пакування та умови зберігання, а категорію підбирати залежно від того, для яких страв купуються яйця.