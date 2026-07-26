Україна наблизилася до стандартів ЄС: що передбачає закон про органічне виробництво

Покупка овочів на ринку, органічні продукти. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Виробники, які спеціалізуються на органічних продуктах в Україні, зможуть легше продавати свої товари за кордон. Президент підписав закон, який змінює правила роботи органічного ринку. Він має захистити покупців від підробок, а виробникам дати більше можливостей для заробітку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на SEEDS.

Що змінює новий закон

Закон №4921-IX оновлює правила виробництва, продажу та маркування органічної продукції. Тепер українські виробники працюватимуть за такими ж правилами, як і фермери в країнах Європейського Союзу.

Для тих, хто вирощує органічні овочі, ягоди, фрукти чи виробляє іншу органічну продукцію, відкривається більше можливостей. Продавати товари до Європи стане простіше, адже українські сертифікати відповідатимуть європейським вимогам. Тобто буде менше зайвих перевірок і паперової тяганини під час експорту.

Крім того, якісну органічну продукцію можна буде продавати дорожче, адже покупці більше довірятимуть українським виробникам.

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Які можливості з'являться у фермерів

Новий закон має допомогти й невеликим фермерам. Вони зможуть об'єднуватися між собою та проходити так звану групову сертифікацію. Це значно дешевше, ніж оформлювати всі документи окремо кожному господарству.

Також більше можливостей з'явиться для тих, хто займається переробкою органічної продукції або органічним рибництвом.

Що ще зміниться

Новий закон передбачає, що:

українські правила виробництва органічної продукції приведуть до стандартів ЄС;

з'явиться нова система контролю якості;

розшириться перелік продукції, яку можна буде офіційно називати органічною;

створять нові державні реєстри, зокрема органічних тварин;

запровадять чіткі правила продажу органічних товарів покупцям.

Як працюватиме контроль

Перевіряти виробників тепер будуть спеціальні сертифікаційні органи, а держава контролюватиме вже їхню роботу. Така система давно працює в Європі. Вона дозволяє зменшити кількість бюрократії для бізнесу, але водночас гарантує покупцям, що продукт із позначкою "органічний" справді відповідає всім вимогам.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що новий закон має зробити українську органічну продукцію більш конкурентною як в Україні, так і за кордоном.

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