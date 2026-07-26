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Главная Экономика Агро В Украине изменились правила органической продукции: какие преимущества получат аграрии

В Украине изменились правила органической продукции: какие преимущества получат аграрии

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 08:02
Украина приблизилась к стандартам ЕС: что предусматривает закон об органическом производстве
Покупка овощей на рынке, органические продукты. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Производители, специализирующиеся на органических продуктах в Украине, смогут легче продавать свою продукцию за рубеж. Президент подписал закон, меняющий правила функционирования рынка органических продуктов. Он призван защитить покупателей от подделок, а производителям — предоставить больше возможностей для заработка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SEEDS.

Что меняет новый закон

Закон №4921-IX обновляет правила производства, продажи и маркировки органической продукции. Теперь украинские производители будут работать по тем же правилам, что и фермеры в странах Европейского Союза.

Для тех, кто выращивает органические овощи, ягоды, фрукты или производит другую органическую продукцию, открывается больше возможностей. Продавать товары в Европу станет проще, ведь украинские сертификаты будут соответствовать европейским требованиям. То есть будет меньше лишних проверок и бумажной волокиты при экспорте.

Кроме того, качественную органическую продукцию можно будет продавать дороже, ведь покупатели будут больше доверять украинским производителям.

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Какие возможности появятся у фермеров

Новый закон должен помочь и мелким фермерам. Они смогут объединяться между собой и проходить так называемую групповую сертификацию. Это значительно дешевле, чем оформлять все документы отдельно для каждого хозяйства.

Также больше возможностей появится у тех, кто занимается переработкой органической продукции или органическим рыбоводством.

Что еще изменится

Новый закон предусматривает, что:

  • украинские правила производства органической продукции будут приведены в соответствие со стандартами ЕС;
  • появится новая система контроля качества;
  • расширится перечень продукции, которую можно будет официально называть органической;
  • будут созданы новые государственные реестры, в частности реестр органических животных;
  • будут введены четкие правила продажи органических товаров покупателям.

Как будет работать контроль

Проверять производителей теперь будут специальные сертификационные органы, а государство будет контролировать их работу. Такая система давно работает в Европе. Она позволяет сократить бюрократию для бизнеса, но в то же время гарантирует покупателям, что продукт с пометкой "органический" действительно соответствует всем требованиям.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что новый закон должен сделать украинскую органическую продукцию более конкурентоспособной как в Украине, так и за рубежом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что импортные сыры вытесняют украинские с полок магазинов. За первое полугодие этого года импорт вырос на 20,6%. Из-за более низкой цены на европейские товары отечественные производители теряют часть покупателей и вынуждены снижать цены.

Также Новини.LIVE сообщали, что обозначения "веганский" и "вегетарианский" на упаковке имеют разное значение. Первые продукты не содержат ничего животного, а вторые могут включать молоко, яйца или мед. В Госпродпотребслужбе объяснили, как не перепутать эти категории при выборе.

продукты фермеры производство
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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