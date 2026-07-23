Рынок сыра в Украине: импорт вырос более чем на 20%

Женщина в супермаркете, сыр. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Европейские сыры все больше заполняют полки украинских магазинов. За первое полугодие импорт вырос более чем на 20%, и из-за более дешевой продукции из ЕС украинским производителям становится все труднее конкурировать. Они вынуждены устраивать скидки, но даже это не всегда спасает продажи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agrotimes.

Сколько сыра ввезла Украина

За январь–июнь 2026 года Украина импортировала 23,4 тысячи тонн сыров. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт также вырос. Было потрачено до 141,3 миллионов долларов, что на 15,7% больше, чем в прошлом году.

Больше всего сыра Украина закупала в:

Польше — 46,4%;

Германии — 16,5%;

Нидерландах — 7,4%.

Что происходит с экспортом украинских сыров

Продажи украинских сыров за рубеж также немного выросли, хотя и значительно медленнее. За первое полугодие 2026 года было продано 7,1 тыс. тонн сыров, что на 2,9% больше, чем год назад. В денежном выражении экспорт вырос на 1,6% — до 32,4 миллионов долларов.

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Больше всего украинских сыров покупали:

Молдова — 34,8%;

Казахстан — 27,4%;

Германия — 12,7%.

Почему импорт вытесняет украинский сыр

Украинский рынок все больше зависит от импортной продукции. Особенно быстро растет ввоз твердых и полутвердых сыров. За полгода их импорт увеличился на 27%, а доля такой продукции уже превышает треть всех продаж.

Импорт так называемых белых сыров также вырос на 15%, а в отдельных категориях они уже занимают почти половину рынка. Меньше всего изменения коснулись плавленых сыров.

Главная причина — в цене. Европейские сыры часто стоят дешевле украинских, поэтому отечественным производителям приходится постоянно придумывать акции и делать большие скидки, что сказывается на их прибыли.

Что планирует государство

Украина хочет более жестко контролировать ввоз молочной продукции, в частности товаров, которые попадают в страну под видом гуманитарной помощи. На самом деле около 30% импортных сыров попадают на рынок нелегально, из-за чего государственный бюджет ежегодно теряет не менее 730 миллионов гривен.

В то же время импортная продукция продолжает вытеснять украинскую. Если в 2025 году ее доля на рынке выросла с 38% до 45%, то весной 2026 года уже превысила 50%. Поэтому производство сыров в Украине сократилось на 6%, тогда как импорт сыров на сычужной основе вырос еще на 13%.

Сколько сейчас стоит сыр в украинских магазинах

Цены на сыр в Украине заметно различаются в зависимости от производителя, магазина и вида продукции.

Средние цены сейчас следующие:

твердый и полутвердый сыр — от 389 до 620 гривен за килограмм;

плавленый сырок (70–90 г) — от 17 до 35 гривен за килограмм.

Например:

твердый сыр "Звени Гора" голландский 45% — около 465 гривен за килограмм;

твердый сыр "Комо" Традиционный 50% — в среднем 500–530 гривен за килограмм;

плавленый сырок "Ферма Дружба" 55% — около 30 гривен.

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