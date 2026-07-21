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Главная Экономика Агро Украинский мед входит в число лучших в мире: где его покупают чаще всего

Украинский мед входит в число лучших в мире: где его покупают чаще всего

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 17:40
Цены на украинский мед выросли: кто платит больше всего и что изменилось на рынке ЕС
Пчеловод, мед в банке. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году украинский мед продается за рубеж в меньших объемах, чем в прошлом году. Но, несмотря на падение экспорта, страна заработала на нём больше. Мед подорожал, поэтому даже меньшие поставки принесли хороший доход. Больше всего украинского меда покупают в европейских странах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Агро Перспективу.

За первые полгода Украина экспортировала 17,7 тысячи тонн меда. Это почти на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за границу было продано 24,4 тысячи тонн. Но даже несмотря на падение продаж, валютная выручка выросла. За украинский мед в этом году выручили 61,65 миллиона долларов, что почти на 16% больше, чем в прошлом году.

Кто покупает украинский мед

Крупнейшим покупателем нашего меда остается Германия. На ее долю приходится более четверти всех экспортных поставок в денежном выражении — 26,71%.

Далее следуют:

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  • Франция — 20,31%;
  • Польша — 11,18%.

Новая квота ЕС

Для украинских пчеловодов есть еще одна хорошая новость. Европейский Союз увеличил беспошлинную квоту на украинский мед с 6 тысяч до 35 тысяч тонн в год. Такие правила будут действовать в 2026–2028 годах.

Даже если квота будет полностью использована, украинские компании, как и раньше, смогут продавать мед в страны ЕС. Правда, тогда придется платить пошлину в размере 17%.

Что происходило с экспортом в прошлом году

Сокращение поставок продолжается не первый год. Для сравнения: в 2025 году Украина экспортировала 50,3 тысячи тонн меда, что почти на 40% меньше, чем в 2024 году. Тогда удалось заработать до 125,4 миллиона долларов, что почти на 25% меньше, чем годом ранее. Чаще всего украинский мед покупали в Германии, Польше и Италии.

Какое место занимает Украина по экспорту меда

Несмотря на спад экспорта, украинский мед пользуется большим спросом на мировом рынке. В 2024 году Украина заняла третье место в мире по объемам экспорта меда. Помимо стран ЕС, украинский мед покупают в США, Великобритании, Японии, Канаде, Швейцарии, Турции, Катаре, Иордании и многих других странах.

Ранее Новини.LIVE сообщали о динамике цен на ячмень. Из-за дождливой погоды уборка ячменя в Украине замедлилась, что сократило предложение зерна на рынке и привело к постепенному росту закупочных цен. Сейчас ячмень в черноморских портах покупают по 9,4–9,6 тысяч гривен за тонну, тогда как экспортные цены остаются умеренными из-за российских атак на порты.

Также Новини.LIVE писали о ситуации на рынке подсолнечника. Закупочные цены в Украине продолжают падать, хотя на мировом рынке подсолнечное масло не дешевеет. Эксперты объясняют это тем, что перерабатывающие предприятия переключаются на рапс, поэтому спрос на подсолнечник временно снизился.

экспорт мед пчеловодство
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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