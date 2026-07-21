Ціни на український мед зросли: хто платить найбільше та що змінилося на ринку ЄС

Бджоляр, мед у банці. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Український мед цього року продається за кордон у менших обсягах, ніж торік. Але попри падіння експорту, країна заробила на ньому більше. Мед подорожчав, тому навіть менші поставки принесли гарний дохід. Найбільше український мед купують у європейських країнах.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією Агро Перспективи.

За перші пів року Україна експортувала 17,7 тисячі тонн меду. Це майже на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли за кордон продали 24,4 тисячі тонн. Але навіть не дивлячись на падіння продажів, валютна виручка зросла. За український мед цього року виручили 61,65 мільйонів доларів, що майже на 16% більше, ніж торік.

Хто купує український мед

Найбільшим покупцем нашого меду залишається Німеччина. На неї припадає понад чверть усіх експортних поставок у грошовому вимірі — 26,71%.

Далі йдуть:

Читайте також:

Франція — 20,31%;

Польща — 11,18%.

Нова квота ЄС

Для українських пасічників є ще одна хороша новина. Європейський Союз збільшив безмитну квоту на український мед із 6 тисяч до 35 тисяч тонн на рік. Такі правила діятимуть у 2026–2028 роках.

Навіть якщо квота буде повністю використана, українські компанії, як і раніше, зможуть продавати мед до країн ЄС. Щоправда, тоді доведеться сплачувати мито у розмірі 17%.

Що було з експортом минулого року

Скорочення поставок триває не перший рік. Для порівняння, у 2025 році Україна експортувала 50,3 тисячі тонн меду, що майже на 40% менше, ніж у 2024 році. Тоді вдалося заробити до 125,4 мільйонів доларів, що майже на 25% менше, ніж роком раніше. Найчастіше український мед купували у Німеччині, Польщі та Італії.

Яке місце посідає Україна за експортом меду

Не зважаючи на спад експорту, український мед користується великим попитом на світовому ринку. У 2024 році Україна посіла третє місце у світі за обсягами експорту меду. Окрім країн ЄС, український мед купують у США, Великій Британії, Японії, Канаді, Швейцарії, Туреччині, Катарі, Йорданії та багатьох інших країнах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що відбувається з вартістю ячменя. Через дощову погоду жнива ячменю в Україні сповільнилися, що скоротило пропозицію зерна на ринку та спричинило поступове зростання закупівельних цін. Наразі ячмінь у чорноморських портах купують по 9,4–9,6 тисяч гривень за тонну, тоді як експортні ціни залишаються помірними через російські атаки на порти.

Також Новини.LIVE писали, яка ситуація на ринку соняшника. Закупівельні ціни в Україні продовжують падати, хоча на світовому ринку соняшникова олія не дешевшає. Експерти пояснюють це тим, що переробні підприємства переключаються на ріпак, тож попит на соняшник тимчасово зменшився.