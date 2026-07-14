В Україні знизилися ціни на соняшник: скільки платять переробники

Соняшник, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжує дешевшати соняшник. За останній тиждень закупівельні ціни вкотре знизилися, хоча соняшникова олія на світовому ринку не здешевшала. Причина в тому, що переробники зараз переключаються на ріпак, адже розпочався сезон його переробки.

Про це повідомляє ІА "АПК-Інформ", передає Новини.LIVE.

Як пояснюють аналітики, багато заводів саме починають сезон переробки ріпаку, тому закупівлі соняшнику відходять на другий план. Через це ціни пішли вниз, хоча самого ріпаку на ринку поки що небагато.

"Основною причиною зниження компанії називали початок роботи з ріпаком та відсутність попиту на соняшник. Водночас пропозиція ріпаку фізично залишалася дуже низькою, а затяжні дощі в низці областей можуть створити труднощі з формуванням стартового обсягу олійної для переробки", — йдеться у повідомленні експертів.

Скільки зараз платять за соняшник

Зараз більшість покупців пропонують за соняшник 32–33,5 тисячі гривень за тонну, хоча ще нещодавно ціни були вищими. Деякі компанії готові платити ще менше — 31,4–31,6 тисячі гривень за тонну. Частина заводів взагалі тимчасово призупинила закупівлі соняшнику. Вони планують повернутися на ринок уже після початку нового сезону.

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Що ще впливає на ціни

Ситуація на ринку може змінитися через ще декілька факторів. Зараз аграрії уважно стежать за погодою, адже спека та нестача вологи вже викликають занепокоєння. Масових втрат урожаю соняшнику чи сої поки не фіксують, але ризики залишаються.

Експерти також звертають увагу на безпекову ситуацію. Через війну частина посівних площ може залишитися недоступною, що разом із погодними умовами може вплинути на врожай та баланс попиту і пропозиції у сезоні 2026/27.

Не виключено, що після старту нового маркетингового року ситуація на ринку може змінитися, однак поки що виробникам соняшнику доводиться продавати врожай за нижчими цінами.

Скільки коштує соняшник в Україні

Тонна соняшнику, за даними аналітичного порталу Tripoli.land, станом на зараз коштує в середньому 30 733 гривні. Протягом останнього часу ціни поступово знижуються. Якщо 7 липня середня вартість становила 31 330 гривень за тонну, то вже 14 липня вона знизилася до 30 733 гривень. Тобто за тиждень соняшник подешевшав на 597 гривень за тонну.

Ціни на зерно в Україні та світі

Світові ціни на пшеницю теж продовжують знижуватися. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у червні індекс цін на зернові впав на 3,5% порівняно з травнем. Експерти пояснюють це активним початком жнив і хорошими прогнозами щодо нового врожаю в країнах Чорноморського регіону. Водночас у ФАО попереджають, що ризики для світового виробництва залишаються через посуху, зростання витрат аграріїв та несприятливу погоду.

В Україні ціни також пішли вниз. Із початком жнив зерна на ринку стає більше, тому вартість поступово знижується. На початку липня тонна пшениці подешевшала — з 9 503 до 9 102 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні дешевшає ячмінь через активний збір нового врожаю, збільшення пропозиції та стриманий попит. За тиждень середня ціна зернової знизилася майже на 200 гривень за тонну, а на ринку зберігається тенденція до подальшого здешевлення.

Ще Новини.LIVE писали про вартість ріпака. Ціни на ріпак нового врожаю на тлі початку збиральної кампанії падають. Вони формуються під впливом ситуації на експортному ринку та погодних умов у Європі, а на внутрішньому ринку тонна ріпаку коштує понад 24 000 гривень.