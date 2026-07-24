Что будет с ценами на продукты после скачка цен на топливо: прогноз для украинцев

Продавщица овощей, люди на рынке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Бензин и дизельное топливо дорожают, поэтому украинцы уже беспокоятся, не повлечет ли это за собой рост цен на продукты. Аграрии объясняют, что некоторое влияние будет, но есть гораздо более важные факторы, которые определяют стоимость овощей, зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Как выяснила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в интервью с директором департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмилой Гончаренко, именно топливо не станет главной причиной подорожания.

Как топливо влияет на работу аграриев

По ее словам, больше всего аграрии тратят на минеральные удобрения, средства защиты растений и семена. Между тем подорожание топлива увеличит расходы на доставку, перевозку и переработку продукции. Из-за этого продукты впоследствии могут немного подорожать.

Также эксперты напоминают, что во время уборки урожая закупочные цены на зерно традиционно снижаются, ведь на рынке появляется много нового урожая. После завершения уборочной кампании цены обычно возвращаются к более стабильному уровню.

Какой будет ситуация с овощами

Во Львовской области в этом году ожидают урожай овощей, достаточный для полного обеспечения потребностей области. По словам Людмилы Гончаренко, площади под овощными культурами даже немного увеличили. Помимо привычных культур, фермеры начали больше выращивать лук, зелень и спаржу.

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Что касается цен, то ранний картофель и лук сейчас стоят дешевле, чем в прошлом году. Зато морковь, свекла и капуста немного подорожали.

В целом во Львовской ОГА прогнозируют, что ситуация как с овощами, так и с урожаем зерновых и масличных культур в этом году останется стабильной.

Хватит ли Украине зерна

В целом в Украине в этом году ожидается урожай зерновых и масличных культур на уровне более 80 миллионов тонн, что примерно соответствует показателям прошлого сезона. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, такого объема достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны, а продовольственная безопасность остается стабильной даже в условиях полномасштабной войны.

В то же время ключевым вызовом для аграрного сектора остается экспорт. Именно возможность беспрепятственно продавать украинское зерно и масличные культуры на мировых рынках будет определять финансовые результаты отрасли. По словам Марчука, ежегодно аграрный экспорт приносит Украине более 22 миллиардов долларов валютной выручки, которая поддерживает экономику, наполняет государственный бюджет и обеспечивает финансирование оборонных нужд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на рапс. Из-за сложностей с экспортом трейдеры снизили закупочные цены, хотя на мировых биржах эта культура, напротив, дорожает из-за роста стоимости нефти и повышенного спроса на биотопливо.

Также Новини.LIVE писали, что, несмотря на сокращение объемов экспорта, украинский мед приносит больше валютной выручки благодаря росту мировых цен. Дополнительным стимулом для отрасли стало решение Европейского Союза существенно увеличить беспошлинную квоту на импорт украинского меда в 2026–2028 годах.