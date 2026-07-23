Урожай в Украине в 2026 году: хватит ли зерна и что будет с экспортом

Комбайн на поле, зерно. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году в Украине ожидается урожай зерновых и масличных культур примерно на уровне прошлого года. В целом аграрии планируют собрать более 80 миллионов тонн, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить страну продовольствием.

Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире День.LIVE.

По его словам, несмотря на войну, серьезных проблем с урожаем в этом году нет.

"Плюс-минус такая же картина будет — более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, и это хороший показатель в условиях войны. Серьезных затруднений с урожаем нет. Продовольственная безопасность Украины обеспечена", — сказал Денис Марчук.

Какие проблемы с экспортом

Эксперт подчеркнул, что сейчас главный вопрос не в том, хватит ли зерна украинцам, а в том, удастся ли его беспрепятственно продать за границу. Именно экспорт остается ключевым для аграрной отрасли, ведь он приносит стране валюту.

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"Теперь вопрос с экспортом — насколько будет обеспечена продовольственная безопасность мира, чтобы мы могли продать его на внешние рынки", — отметил Марчук.

Почему экспорт настолько важен

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, ежегодно продажа украинской агропродукции за рубеж приносит государству более 22 миллиардов долларов валютной выручки.

Эти средства поддерживают украинскую экономику, помогают наполнять бюджет и, соответственно, финансировать нужды страны, в частности оборону.

"Ежегодно валютная выручка от экспорта аграрной продукции составляет более 22 миллиардов долларов. Это поддержка экономики страны, ВСУ, соответственно, от этого зависит многое", — подытожил Денис Марчук.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что закупочные цены на рапс в Украине за последнюю неделю снизились на 15–20 долларов за тонну. Сейчас за рапс с доставкой в черноморские порты предлагают 550–565 долларов за тонну, или примерно 26–26,5 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, что цены на ячмень после недавнего падения начали расти. Сейчас за зерно с доставкой в черноморские порты предлагают 9,4–9,6 тысяч гривен за тонну, тогда как ранее цены опускались до 9–9,4 тысяч гривен.