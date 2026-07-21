Рапс в Европе бьет ценовые рекорды, а в Украине дешевеет: в чем причина

Поле рапса, порт. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В то время как на мировых биржах рапс дорожает, в Украине ситуация противоположная. Фермеры получают меньше денег за новый урожай, а трейдеры снижают закупочные цены. Это происходит из-за проблем с экспортом после российских атак на украинские порты. Из-за этого вывезти урожай сложнее, а покупать его по высокой цене компании не спешат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Grow How.

Как ситуация в портах повлияла на экспорт

В последнее время Россия усилила атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море. Из-за этого часть судов не заходит в украинские порты, а экспорт зерна и масличных культур затрудняется. Поэтому трейдеры стали осторожнее закупать рапс у производителей.

Сколько стоит рапс в Украине

За последнюю неделю цены на рапс в Украине заметно упали. Сейчас за тонну рапса с доставкой в черноморские порты предлагают 550–565 долларов, или примерно 26–26,5 тысячи гривен. Это на 15–20 долларов меньше, чем неделей ранее.

Перерабатывающие предприятия также снизили цены и сейчас закупают рапс примерно по 24,5–25 тысяч гривен за тонну без НДС. Объясняют это тем, что сейчас стало сложнее продавать за границу рапсовое масло и шрот.

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На западной границе цены тоже немного упали — примерно до 480 евро за тонну. В то же время поставки непосредственно на заводы в Польше и Чехии обходятся дороже — 535–545 евро за тонну, но отгрузка возможна только с сентября.

Каковы цены на мировых рынках

Пока украинский рынок проседает, в Европе цены продолжают расти. На бирже Euronext в Париже стоимость рапса уже поднялась до самого высокого уровня почти за два года. Основной причиной является подорожание нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Когда нефть дорожает, обычно растет спрос и на масличные культуры, которые используются для производства биотоплива.

Что может повлиять на цены

Эксперты отмечают, что в ближайшее время ситуация может немного измениться из-за погодных условий. Если дожди задержат уборку урожая, рапса на рынке временно станет меньше, а это может несколько поддержать закупочные цены.

Но главным фактором и в дальнейшем останется экспорт. Если украинские порты будут работать с перебоями, сильного роста цен аграрии пока не увидят.

Что происходит с ценами на пшеницу

В отличие от рапса, цены на пшеницу в Украине начали постепенно восстанавливаться. Несмотря на активную уборку нового урожая, аграрии не хотят продавать зерно по нынешним ценам, считая их слишком низкими. Из-за этого предложение на рынке остается ограниченным, а трейдеры уже вынуждены повышать закупочные цены, чтобы сформировать необходимые объемы. Дополнительное влияние на рынок оказывают задержка уборки урожая из-за дождей в центральных и западных областях, а также военные риски после обстрелов портовой инфраструктуры.

В настоящее время средняя цена пшеницы второго класса составляет 9 159 гривен за тонну, третьего — 9 006 гривен, четвертого — гривен. В то же время на мировых биржах зерно также дорожает из-за погодных проблем в Европе и США, а также напряженной ситуации в Черноморском регионе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине дорожает сельскохозяйственная земля. Однако цены существенно различаются в зависимости от региона. Самые дорогие гектары продаются на западе страны, тогда как в прифронтовых областях земля стоит в разы дешевле из-за военных рисков.

Также Новини.LIVE писали, что украинский мед остается одним из лучших в мире. Его покупают десятки стран, а крупнейшими импортерами традиционно являются государства Европейского Союза. Несмотря на сокращение объемов экспорта, благодаря росту мировых цен отрасль продолжает приносить Украине значительные валютные поступления.