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Головна Економіка Агро Урожай перевищить 80 мільйонів тонн: чи вистачить Україні зерна та що буде з експортом

Урожай перевищить 80 мільйонів тонн: чи вистачить Україні зерна та що буде з експортом

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 15:00
Урожай в Україні у 2026 році: чи вистачить зерна та що буде з експортом
Комбайн на полі, зерно. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Цьогоріч в Україні очікують урожай зернових та олійних культур приблизно на рівні минулого року. Загалом аграрії планують зібрати понад 80 мільйонів тонн, і цього цілком достатньо, щоб забезпечити країну продовольством.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі День.LIVE.

За його словами, попри війну, серйозних проблем із врожаєм цього року немає.

"Плюс-мінус однакова історія буде — більше 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, і це хороший показник в умовах війни. Серйозних ускладнень з урожаєм немає. Продовольча безпека України забезпечена", — сказав Денис Марчук.

Які проблеми з експортом

Експерт наголосив, що зараз головне питання не в тому, чи вистачить зерна українцям, а в тому, чи вдасться його безперешкодно продати за кордон. Саме експорт залишається ключовим для аграрної галузі, адже він приносить країні валюту.

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"Тепер питання з експортом — наскільки буде забезпечена продовольча безпека світу, щоб ми могли продати це на зовнішні ринки", — зазначив Марчук.

Чому експорт настільки важливий

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, щороку продаж української агропродукції за кордон приносить державі понад 22 мільярди доларів валютної виручки.

Ці кошти підтримують українську економіку, допомагають наповнювати бюджет і, відповідно, фінансувати потреби країни, зокрема оборону.

"Кожного року валютна виручка від експорту аграрної продукції — це більше 22 мільярдів доларів. Це підтримка економіки країни, ЗСУ, відповідно, від цього багато чого залежить", — підсумував Денис Марчук.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що закупівельні ціни на ріпак в Україні за останній тиждень знизилися на 15–20 доларів за тонну. Наразі за ріпак із доставкою до чорноморських портів пропонують 550–565 доларів за тонну, або приблизно 26–26,5 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, що ціни на ячмінь після недавнього падіння почали зростати. Наразі за зерно з доставкою до чорноморських портів пропонують 9,4–9,6 тисяч гривень за тонну, тоді як раніше ціни опускалися до 9–9,4 тисяч гривень.

зерно експорт аграрії
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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