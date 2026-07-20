Закупівельні ціни на пшеницю зростають: що відбувається на зерновому ринку

Жнива, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після кількох тижнів падіння цін на ринку пшениці ситуація почала змінюватися. Хоча жнива тривають, аграрії не поспішають продавати новий урожай за низькими цінами. Через це трейдерам уже доводиться піднімати закупівельні ціни, щоб назбирати необхідні обсяги зерна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AgroMarket UUB від Української універсальної біржі.

Хоча на внутрішньому ринку ціни ще деякий час продовжували знижуватися через активний старт жнив, великої кількості зерна на продаж немає. Більшість аграріїв вважають нинішні ціни дуже низькими, тому вирішили не поспішати з продажем. Замість цього вони закладають урожай на зберігання, сподіваючись, що згодом ціни зростуть.

Через це на ринку виникла нестача пшениці. Трейдери намагалися купувати дешевше, однак швидко зрозуміли, що за такими цінами знайти достатньо зерна не виходить і продавців важко знайти. Тому вони вже почали поступово підвищувати свої пропозиції.

Як погода впливає на ринок зерна

Ще одним фактором стали дощі у західних та центральних областях. Через негоду жнива місцями пригальмували, тому новий врожай надходить на ринок повільніше, ніж очікували.

Читайте також:

До того ж ринок знову реагує на військові ризики після обстрілів портової інфраструктури. Це змушує експортерів шукати інші шляхи доставки зерна, а це також впливає на ціни. Аналітики припускають, що найнижчі ціни на пшеницю цього сезону, ймовірно, вже позаду.

Скільки зараз коштує пшениця

За підсумками тижня середні ціни на внутрішньому ринку були такими:

пшениця 2 класу — 9 159 гривень за тонну (-3%);

пшениця 3 класу — 9 006 гривень за тонну (-6,2%);

пшениця 4 класу — 8 885 гривень за тонну (-0,9%).

У портах Одеси пшеницю нового врожаю купували в середньому по 208,5 долара за тонну.

Які ціни на світових ринках

На світових біржах пшениця також подорожчала. Ціна на пшеницю з поставкою у вересні на біржі Euronext піднялася до 244,4 долара за тонну, а на біржі в Чикаго — до 233,4 долара за тонну.

Експерти пояснюють це погодними проблемами в Європі та США, а також військовими ризиками в Чорному морі. За останніми даними Міністерства сільського господарства США, тижневий обсяг продажів американської пшениці становив понад 300 тисяч тонн.

Фахівці зазначають, що якщо фермери й надалі гальмуватимуть продажі, а погодні та військові фактори збережуться, ціни на пшеницю продовжать зростати найближчим часом.

Що відбувається з цінами на ячмінь

Ячмінь в Україні теж почав дорожчати. Причиною стала затримка жнив через дощову та прохолодну погоду, особливо в центральних і західних областях. Через повільніший збір врожаю зерна на ринку стало менше, тож закупівельні ціни піднялися до 9,4–9,6 тисяч гривень за тонну. При цьому врожайність у південних регіонах залишається високою, а хороші показники ярого ячменю можуть компенсувати втрати озимих посівів.

На ціни також впливають логістичні проблеми. Російські обстріли українських портів стримують експорт, а атаки українських дронів по суднах в Азовському морі ускладнили вивезення російського зерна. Це підтримує світові ціни на ячмінь і пшеницю, хоча в Україні цей фактор поки що лише частково вплинув на вартість зерна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українські землі втрачають родіючість. Дослідження Інституту охорони грунтів показало, що найродючіші землі нині зосереджені у Кіровоградській та Харківській областях. Водночас найбільше виснаження грунтів фіксують на Сумщині, а найнижчі показники мають Волинська та Житомирська області через низький вміст гумусу та підвищену кислотність.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні продовжує зростати вартість сільськогосподарської землі, але ціни помітно відрізняються залежно від регіону. Найдорожчі гектари продають на заході країни, тоді як у прифронтових областях земля коштує в кілька разів дешевше через безпекові ризики.