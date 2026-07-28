Новые правила для соков в магазинах: как теперь отличить натуральный напиток от «химии»

Женщина выбирает сок, бутылки с соком. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы привыкли покупать сок вслепую, пора внимательнее читать этикетки. В Украине вступили в силу новые правила, которые изменяют требования к маркировке соков и помогут покупателям не переплачивать за напитки, лишь напоминающие настоящий сок.

Об этом рассказала профессор кафедры товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко в эфире Украинского радио, передает Новини.LIVE.

Что изменится для покупателей

Самым заметным изменением станет то, что название продукта теперь должно полностью соответствовать тому, что находится внутри упаковки.

Если на этикетке написано "сок", это означает, что перед вами 100% фруктовый сок. Если же продукт изготовлен из концентрата, производитель должен прямо об этом указать. Нектаром теперь будут называть только напиток, в который добавляют воду, а в отдельных случаях — еще и сахар или подсластители. Если же фруктового сока немного, на упаковке должно быть указано, что это сокосодержащий напиток, а не сок.

Маркировка станет понятнее

На упаковке производители должны обязательно указывать:

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изготовлен ли продукт из концентрата;

из каких именно фруктов он изготовлен;

если это смесь — перечень всех фруктов;

другую информацию, которая не должна вводить покупателя в заблуждение.

Новые правила для производителей

Новые требования определяют, какие ингредиенты можно использовать, как именно должна производиться продукция и каким стандартам качества она должна соответствовать. Также документ устанавливает требования к фруктовым концентратам, пюре и другим составляющим, чтобы все производители работали по одинаковым правилам.

Новые правила приближены к законодательству ЕС. Это должно упростить экспорт украинских соков за границу, повысить доверие покупателей и сделать конкуренцию на рынке более честной.

Как теперь правильно читать этикетку

Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько моментов.

"Сок" — это 100% фруктовый продукт.

"Нектар" — содержит фруктовую составляющую, но также воду, а иногда и сахар.

"Напиток, содержащий сок" — фруктового сока в нём значительно меньше.

Если на упаковке написано "изготовлено из концентрата", это не означает, что продукт хуже. Концентрированный сок получают путем удаления воды, а затем восстанавливают до первоначального состава.

Также стоит обращать внимание на состав: чем он короче и понятнее, тем проще оценить качество продукта. А в случае с нектарами и сокосодержащими напитками полезно проверять, какой процент фруктовой составляющей они содержат.

Ожидается, что после введения новых правил украинцам будет легче отличать настоящий сок от нектара или сокосодержащего напитка и делать более осознанный выбор в магазине.

Для каких еще продуктов обновили правила

Президент Украины подписал закон, который обновляет правила для органической продукции, приблизив их к стандартам ЕС. Благодаря этому украинским производителям будет проще экспортировать органические товары в страны Европы, ведь национальная система сертификации будет соответствовать европейским требованиям.

Ожидается, что это сократит количество бюрократических процедур, повысит доверие покупателей к украинской продукции и создаст условия для увеличения экспорта и доходов производителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские сыры не выдерживают конкуренции с импортом. Европейская продукция уже занимает более половины внутреннего рынка. Из-за более низких цен на импортные сыры украинские производители вынуждены чаще проводить акции и снижать стоимость своей продукции, чтобы удержать покупателей и конкурировать с поставщиками из ЕС.

Также Новини.LIVE писали, как различать маркировку на яйцах. Обозначения С1, С2, С0 и "В" указывают лишь на их весовую категорию, а не на вкус или качество. При выборе стоит обращать внимание прежде всего на свежесть, дату упаковки и условия хранения, а категорию подбирать в зависимости от того, для каких блюд покупаются яйца.