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Головна Економіка Агро В Україні хочуть жорстко карати за підробку ветпрепаратів: що приготували у Раді

В Україні хочуть жорстко карати за підробку ветпрепаратів: що приготували у Раді

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 19:31
Фальшиві ліки для тварин можуть коштувати свободи: нові правила для виробників ветпрепаратів в Україні
Корова, ліки. Фото: Magnific, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні хочуть жорсткіше боротися з підробленими ветеринарними препаратами. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за виробництво та продаж фальсифікованих ліків для тварин. Йдеться не лише про захист фермерів, а й про безпеку продуктів, які щодня потрапляють на стіл українців.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на члена парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука.

Чим небезпечні підроблені ветпрепарати

За словами депутата, проблема виходить далеко за межі аграрної галузі.

"Підробка ветеринарних препаратів — це не просто економічний злочин, а пряма загроза для здоров'я тварин, безпеки харчових продуктів, здоров'я кожного українця й загалом здоров'я нації", — наголосив Дмитро Соломчук.

Якщо фермер купує фальсифікований препарат, лікування може не дати жодного результату або навіть погіршити стан тварини. У результаті це впливає і на якість м'яса, молока, яєць та іншої продукції, яку споживають люди.

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Фальсифіковані препарати б'ють і по гаманцю аграріїв. Люди витрачають кошти на ліки, які не працюють, а потім змушені знову купувати препарати та повторно лікувати тварин. Крім того, від цього страждають і чесні виробники ветеринарних препаратів. Вони не можуть конкурувати з дешевими підробками, які продають за нижчими цінами.

"Легальний ринок повинен бути прозорим, а ті, хто свідомо заробляє на небезпечних підробках, мають нести відповідальність", — зазначив депутат.

Що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт №15413 передбачає суттєве посилення покарання за виробництво та продаж підроблених ветеринарних препаратів і їхніх діючих речовин.

Як пояснюють автори, нинішня відповідальність є недостатньою у порівнянні з наслідками від підробок. Тому пропонують зробити покарання значно жорсткішим, щоб виробляти та продавати фальсифікат стало невигідно.

Як карають за це в Європі

За словами Дмитра Соломчука, у країнах Європейського Союзу за підробку ветеринарних препаратів давно передбачена кримінальна відповідальність. У деяких країнах штрафи за такі порушення сягають від 400 до 600 тисяч євро. 

Закон пов'язаний з євроінтеграцією

Депутат наголосив, що законопроєкт є частиною гармонізації українського законодавства з правилами ЄС.

"Цей законопроєкт відповідає євроінтеграції України. Ми гармонізуємо законодавство у сфері ветеринарної медицини з нормами ЄС. І боротьба з фальсифікованими ветеринарними препаратами є одним з необхідних елементів цієї загальної великої системи", — пояснив Соломчук.

За його словами, це також має підвищити довіру до української сільськогосподарської продукції як всередині країни, так і за її межами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила органічної продукції. Український органічний ринок поступово наближають до європейських стандартів. Новий закон дозволить виробникам простіше експортувати продукцію до ЄС, а покупцям — захищатися від підробок завдяки посиленому контролю якості.

Також Новини.LIVE писали, що українські фермери можуть скористатися правом викупу окремих земельних ділянок без аукціону. Йдеться про землі, які перебувають у довічному успадкованому володінні, постійному користуванні або були переоформлені в оренду.

ліки фермери ветеринари
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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