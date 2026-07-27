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Главная Экономика Агро В Украине хотят жестче карать за подделку ветеринарных препаратов: что приготовили в Раде

В Украине хотят жестче карать за подделку ветеринарных препаратов: что приготовили в Раде

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 19:31
Поддельные лекарства для животных могут стоить свободы: новые правила для производителей ветпрепаратов в Украине
Корова, лекарства. Фото: Magnific, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине хотят более жестко бороться с поддельными ветеринарными препаратами. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за производство и продажу фальсифицированных лекарств для животных. Речь идет не только о защите фермеров, но и о безопасности продуктов, которые ежедневно попадают на стол украинцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на члена парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрия Соломчука.

Чем опасны поддельные ветеринарные препараты

По словам депутата, проблема выходит далеко за пределы аграрной отрасли.

"Подделка ветеринарных препаратов — это не просто экономическое преступление, а прямая угроза здоровью животных, безопасности пищевых продуктов, здоровью каждого украинца и в целом здоровью нации", — подчеркнул Дмитрий Соломчук.

Если фермер покупает фальсифицированный препарат, лечение может не дать никакого результата или даже ухудшить состояние животного. В результате это сказывается и на качестве мяса, молока, яиц и другой продукции, которую потребляют люди.

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Из-за подделок фермеры теряют деньги

Фальсифицированные препараты бьют и по кошельку аграриев. Люди тратят средства на лекарства, которые не работают, а затем вынуждены снова покупать препараты и повторно лечить животных. Кроме того, от этого страдают и честные производители ветеринарных препаратов. Они не могут конкурировать с дешевыми подделками, которые продаются по более низким ценам.

"Легальный рынок должен быть прозрачным, а те, кто сознательно наживается на опасных подделках, должны нести ответственность", — отметил депутат.

Что предлагает новый законопроект

Законопроект №15413 предусматривает существенное ужесточение наказания за производство и продажу поддельных ветеринарных препаратов и их действующих веществ.

Как поясняют авторы, нынешняя ответственность является недостаточной по сравнению с последствиями подделок. Поэтому предлагается сделать наказание значительно более жестким, чтобы производство и продажа фальсификатов стали невыгодными.

Как наказывают за это в Европе

По словам Дмитрия Соломчука, в странах Европейского Союза за подделку ветеринарных препаратов давно предусмотрена уголовная ответственность. В некоторых странах штрафы за такие нарушения достигают от 400 до 600 тысяч евро.

Закон связан с евроинтеграцией

Депутат подчеркнул, что законопроект является частью гармонизации украинского законодательства с правилами ЕС.

"Этот законопроект соответствует евроинтеграции Украины. Мы гармонизируем законодательство в сфере ветеринарной медицины с нормами ЕС. И борьба с фальсифицированными ветеринарными препаратами является одним из необходимых элементов этой общей большой системы", — пояснил Соломчук.

По его словам, это также должно повысить доверие к украинской сельскохозяйственной продукции как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых правилах в отношении органической продукции. Украинский рынок органической продукции постепенно приводят в соответствие с европейскими стандартами. Новый закон позволит производителям проще экспортировать продукцию в ЕС, а покупателям — защищаться от подделок благодаря усиленному контролю качества.

Также Новини.LIVE писали, что украинские фермеры могут воспользоваться правом выкупа отдельных земельных участков без аукциона. Речь идет о землях, которые находятся в пожизненном наследуемом владении, постоянном пользовании или были переоформлены в аренду.

лекарства фермеры ветеринары
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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