Чи можуть забрати землю за борги ФОП: правила та захист майна

Город, суддівський молоток, людина заповнює папери. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Відповідальність усім своїм майном — пастка для кожного українського підприємця. У разі накопичення боргів під загрозою опиняються не лише рахунки, а й власна земля. Проте забрати безперешкодно ваші статки не вийде.

Розповів про всі можливі наслідки Земельний фонд України, передають Новини.LIVE.

Головна пастка для ФОП

Ви не створюєте окремий "бізнес", коли набуваєте статусу фізичної особи-підприємця. З точки зору Цивільного кодексу України, ви залишаєтеся тією ж людиною, але з більш розширеними правами.

Це означає, що за будь-які борги в бізнесі ви відповідаєте абсолютно всім своїм майном:

рахунками в банках;

автомобілями та технікою;

квартирами, будинками та земельними ділянками.

Якщо кредитори або податкова виграють суд, державний чи приватний виконавець має право накласти арешт на вашу ділянку та виставити її на аукціон, аби перекрити борг.

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Виконавець не має права одразу забрати ділянку. За законом він зобов’язаний дотримуватися суворої послідовності:

Спочатку шукають готівку та кошти на банківських рахунках. Якщо грошей бракує, накладають арешт на авто, товари чи обладнання. Лише тоді, коли іншого майна немає або його недостатньо, виконавець береться за нерухомість та ділянки.

Коли землю забрати не зможуть

Навіть якщо справа дійшла до загрози продажу ділянки, у підприємця є кілька законних способів її захистити:

Якщо борг незначний, а ділянка дороговартісна, її продаж визнають незаконним. Крім того, за борги менше ніж 20 мінімальних зарплат законом заборонено забирати житло. Якщо ділянку купували у шлюбі, вона належить обом партнерам. Виконавець не може просто виставити її на аукціон. Спочатку доведеться через суд виділяти саме вашу частку, а це довгий і складний процес. Якщо ваш пай офіційно зданий в оренду агрокомпанії, продаж не скасує договір оренди. Новий власник буде змушений чекати закінчення строку угоди. Зазвичай після закінчення терміну дії договору такі ділянки на аукціоні купують неохоче.

Що робити підприємцю

Якщо колектори вже почали шукати майно, найгірше, що може бути — ігнорувати дані процеси. Вчасно залучений у справу юрист допоможе перевірити: чи дорівнює борг вартості землі. Спеціаліст зможе допомогти, використавши законні підстави, щоб зупинити продаж ділянки.

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