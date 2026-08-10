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Главная Экономика Правила для ФЛП планируют изменить: кому повысят ставку налога

Правила для ФЛП планируют изменить: кому повысят ставку налога

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 12:09
ФЛП ждут важные изменения: кому придется платить до 10% единого налога
Мужчина с документами, деньги в конверте. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют пересмотреть условия работы физических лиц-предпринимателей в рамках упрощенной системы налогообложения. Среди возможных нововведений — перевод части ФЛП из 2-й в 3-ю группу, дифференцированные ставки единого налога и обязательная регистрация в качестве плательщика НДС для предпринимателей с определенным уровнем дохода.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Часть ФЛП могут перевести в 3-ю группу

О подготовке соответствующего законопроекта сообщило Министерство финансов в ответе на обращение народного депутата относительно дальнейшего реформирования упрощенной системы.

Согласно информации ведомства, документ будет предусматривать несколько важных нововведений.

В частности, предлагается:

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  • исключить некоторые виды деятельности из перечня разрешенных для 2-й группы единого налога и перевести соответствующих предпринимателей в 3-ю группу;
  • установить для ФЛП 3-й группы различные ставки единого налога в зависимости от вида деятельности;
  • ввести для отдельных видов услуг ставку единого налога до 10%;
  • с 1 января 2028 года сделать обязательной регистрацию в качестве плательщика НДС для предпринимателей, работающих по упрощенной системе, если они превысят установленный порог дохода.

При этом Минфин отмечает, что предельный порог для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС не может превышать 85 тысяч евро.

Налоговая нагрузка на отдельных индивидуальных предпринимателей может возрасти

Особое внимание в предложенных изменениях привлекает возможность повышения ставки единого налога для определенных видов услуг.

В настоящее время ФЛП 3-й группы, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, уплачивают 5% единого налога и 1% военного сбора.

Если для отдельных категорий предпринимателей введут ставку единого налога до 10%, их налоговая нагрузка по этому налогу может вырасти вдвое.

В то же время Министерство финансов пока не сообщило, какие именно виды услуг попадут под повышенную ставку.

НДС хотят администрировать проще

Наряду с введением обязательной регистрации в качестве плательщика НДС для части предпринимателей, работающих по упрощенной системе, Минфин предлагает изменить и порядок администрирования этого налога.

Среди возможных нововведений — переход с ежемесячной на квартальную отчетность, возможность составлять сводные налоговые накладные, а также предварительное заполнение налоговыми органами отдельных данных.

При этом пока окончательно не определено, какие именно категории ФЛП могут быть исключены из 2-й группы, для каких услуг будет действовать ставка до 10% и как новые ставки будут сочетаться с системой НДС.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине некоторые ФЛП могут не платить налоги. Речь идет о предпринимателях, которые зарегистрированы или находятся на оккупированных или прифронтовых территориях. На данный момент это более 10 800 населенных пунктов в 15 областях Украины.

Также Новини.LIVE писали, за какие ошибки предпринимателям в Украине грозит тюрьма. В частности, наказание предусмотрено, если человек сознательно внес ложную информацию или умышленно предоставил для проверки справки с неактуальными данными.

ФЛП налоги НДС
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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