Минимальная зарплата, пенсии, налоги и новые деньги: что будет с финансами украинцев в сентябре

Граждане Украины на улице города. Фото: Новини.LIVE

Сентябрь 2026 года будет богат экономическими нововведениями, однако на финансы украинцев эти изменения повлияют не сильно. Социальные стандарты останутся на прежнем уровне, то есть не стоит ожидать роста минимальной зарплаты, прожиточного минимума, пенсионных выплат и пр. Мы разобрались, к чему следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в сентябре 2026 года.

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Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Социальные стандарты закреплены в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", согласно которому минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Повышать эту сумму в сентябре не будут, хотя некоторые категории работников могут рассчитывать на рост официальных доходов.

Речь идет о педагогических сотрудниках, которым обещали повысить заработную плату на 20%. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что молодые учителя будут получать от 12 800 грн, а опытные специалисты — от 17 000 грн "на руки".

Прожиточный минимум тоже останется неизменным и будет находиться на таком уровне для различных демографических групп:

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детей до 6 лет — 2 817 грн;

детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

трудоспособных лиц — 3 328 грн;

пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Что будет с пенсиями в сентябре

Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, — это 2 595 грн. Согласно данным Пенсионного фонда, максимальная сумма рассчитывается в десятикратном размере — 25 950 грн. Однако некоторые пенсионеры действительно получат больше в сентябре.

Общего перерасчета ожидать не стоит, но украинцам, которым исполнится не менее 70 лет, автоматически назначат надбавки. Речь идет о таких суммах:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

Еще дополнительно 1038 грн получат одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном уходе, согласно решению медицинской комиссии. У них не должно быть трудоспособных родственников, обязанных их содержать. Доплата устанавливается на уровне 40% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Новая банкнота номиналом 2 000 грн

С сентября 2026 года украинцы смогут держать в руках новую купюру номиналом 2 000 грн. Национальный банк пополнит наличный оборот, а граждане будут рассчитываться деньгами за товары/услуги или копить на крупные расходы в будущем.

"Так же, как в 2019 году экономические предпосылки привели к появлению банкноты номиналом 1 000 гривен, в 2026 году они сформировали обоснованную потребность во введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен", — пояснил глава НБУ Андрей Пишный.

Введение в обращение новых банкнот поможет государству сократить расходы на логистику и обслуживание наличного обращения, банкам — оптимизировать кассовые процессы, представителям бизнеса — проще осуществлять расчеты с клиентами, а населению — удобнее хранить крупные суммы.

Что будет с налогами в Украине

Налоговую нагрузку на физических лиц и ФЛП в ближайшее время повышать не планируют. Предприниматели на упрощенной системе продолжат платить процент от дохода или фиксированные ставки, зависящие от социальных стандартов. Речь идет о таких размерах налогов для украинцев в сентябре 2026 года:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Физические лица должны уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора с официальных доходов, плюс работодатели регулярно пополняют за своих сотрудников государственный бюджет единым социальным взносом в размере 22% от заработной платы (необходимо для начисления страхового стажа).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой налог влияет на размер пенсии — ПФДО или ЕСВ. Единый социальный взнос увеличивает страховой стаж человека, который используется для расчета пенсионного обеспечения. А ПДФО лишь пополняет государственный бюджет.

Также Новини.LIVE рассказывали, к каким изменениям следует готовиться педагогам в сентябре 2026 года. Учителям обещали повысить выплаты на 20% в новом учебном году. В таком случае общее повышение дохода составит 50%, поскольку 1 января должностные оклады сотрудников выросли на 30%.