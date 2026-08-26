Ліміти на переказ коштів у 2026 році: скільки можна отримувати на картку

Люди біля терміналу. Фото: УНІАН

Банківська картка вже багато років стала універсальним зручним інструментом для багатьох різних операцій — від переказу коштів до оплати комунальних послуг. Проте активні дії з нею для повсякденних розрахунків перебувають під постійним наглядом фінансового моніторингу. Нетипова активність або транзакції, які суперечать заявленому доходу клієнта, часто стають приводом для детальної перевірки джерел походження коштів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про актуальні карткові обмеження та критерії перевірок фінмоніторингом.

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Обмеження на P2P-перекази

За словами експертів, запроваджені ліміти на карткові перекази між фізичними особами, що зараз дуже часто називають Р2Р, спрямовані на запобігання зловживанням у фінансовому секторі. Розмір максимальної суми залежить від категорії ризику.

Таку категорію банк призначає кожному клієнту окремо:

Якщо ваша активність типова і не викликає жодних питань у фінансової організації, тоді місячний ліміт на перекази становить 100 тисяч гривень. Якщо банк вважає занадтою вашу активність, тоді ліміт обмежено — 50 тисяч гривень на місяць. Для грального бізнесу та лотерей порогова планка встановлена на рівні 55 тисяч гривень.

Важливо відокремлювати карткові обмеження від загального законодавчого порогу фінансового моніторингу, який становить 400 тисяч гривень. Посягання на цю позначку обов'язково підпадає під контроль, однак це не є граничною сумою для переказів.

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Причини блокування рахунків

Фінустанови не мають єдиної жорсткої суми, після якої автоматично блокується картка. Головний орієнтир для системи — відповідність операцій звичайному фінансовому профілю та офіційно задекларованим статкам.

Прикладом безпечного переказу є родинна допомога. Наприклад, якщо чоловік із зарплатою в 40 тисяч гривень регулярно надсилає дружині 10 тисяч гривень, це не викликає застережень, якщо мета платежів зрозуміла банківській установі. Якщо ж за карткою фіксується сплеск нетипових транзакцій, банк може тимчасово обмежити доступ до грошей до з'ясування обставин.

Як розблокувати картку

У разі обмеження або блокування картки, клієнту варто негайно зв'язатися з підтримкою банку.

Для відновлення обслуговування зазвичай вимагається:

Надати документальне підтвердження джерел доходів. Надати пояснення щодо суті проведених операцій. Пред'явити додаткові довідки чи чеки.

У 90% випадків надання вичерпних відповідей дозволяє оперативно розблокувати рахунок. Якщо ж походження грошей довести не вдається, то банк розриває ділові відносини на підставі ст. 15 Закону про протидію відмиванню доходів. Також повідомляє Держфінмоніторинг і переказує залишок коштів на реквізити іншої фінустанови.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, фахівці радять чесно вказувати обсяг доходів під час відкриття рахунку, вчасно відповідати на запити банку та категорично уникати участі в тіньових схемах чи "дроп"-діяльності.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що Національний банк України також посилив вимоги до перевірки колекторів. В Україні оновили правила проведення інспекційних перевірок діяльності колекторських компаній. НБУ зобов'язав учасників ринку проконтролювати відповідність своїх керівників і власників вимогам ділової репутації.

Також Новини.LIVE повідомляли, як податкова змусила розкрити банківську таємницю Приватбанк. І тут навіть неправильно зазначене місце проживання колишнього ФОПа його не врятувало. Аби з'ясувати всю інформацію стосовно податків, ДПС направила офіційний запит до ПриватБанку з вимогою надати дані про рух коштів.