Незареєстрований бізнес в інтернеті: податкова та поліція посилюють контроль

Чоловік дивиться в телефон. Фото: УНІАН

У соціальні мережі розробники з кожним роком все більше і більше додають нововведень. Через той самий Instagram можна вже дзвонити, писати, виставляти фото та відео, і навіть продавати. Проте не всі продавці чесно декларують свою діяльність перед законом. Відтепер хвиля анонімних продажів у соціальних мережах добігає кінця. Державна податкова служба взялася за виявлення "сірої" торгівлі в Інтернеті. Відтепер за відсутність касових апаратів чи роботу без офіційної реєстрації ФОП інтернет-продавцям загрожують перевірки та штрафи.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передають Новини.LIVE.

Податкова шукатиме незареєстрований бізнес

Державна податкова служба України посилює роботу з виявлення незареєстрованих підприємців та торговців, які уникають використання касових апаратів.

Для цього відомство запускає аналіз відкритих джерел в Інтернеті, охоплюючи популярні платформи та месенджери:

TikTok. Instagram. Telegram. Viber. WhatsApp.

Завдяки постійному моніторингу податківці шукатимуть підозрілі дії у діяльності вже зареєстрованого бізнесу. Також визначатимуть ризикових платників та призначатимуть перевірки.

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Як планують боротись з нелегальними продавцями

Окрему увагу ДПС приділить тим, хто продає товари чи надає послуги в мережі взагалі без державної реєстрації. Боротися з тіньовими торговцями податківці будуть спільно з Національною поліцією.

Комплекс дій, які планують вживати наступний:

Спочатку проводитимуть роз'яснювальну роботу щодо необхідності офіційного оформлення. У разі систематичних порушень тоді притягуватимуть до відповідальності. Виписуватимуть штрафи та вимагатимуть легалізувати бізнес.

Ці заходи впроваджуються на виконання рішення парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики в межах загальної стратегії з виявлення нелегальних або тіньових продажів української економіки. У серпні ДПС вже прозвітувала перед Комітетом про виконання відповідних доручень.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи необхідно військовим після демобілізації звітувати перед податковою. Адже для фізичних осіб-підприємців, які повернулися з військової служби, діють особливі правила подання звітності. Ці правила застосовуються на весь період військової служби.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому податкова може стежити за громадянами, які подорожують за кордон. За словами експертів, якщо людина заявляє про постійне проживання за кордоном, але при цьому регулярно повертається до України — вона привертає увагу ДПС. Проте є інші підстави, через які громадянин може зацікавити службу.