Незарегистрированный бизнес в интернете: налоговые органы и полиция ужесточают контроль

Мужчина смотрит в телефон. Фото: УНИАН

Разработчики с каждым годом все больше и больше добавляют нововведений в социальные сети. Через тот же Instagram уже можно звонить, писать, публиковать фото и видео, и даже продавать. Однако не все продавцы честно декларируют свою деятельность перед законом. Отныне волна анонимных продаж в социальных сетях подходит к концу. Государственная налоговая служба взялась за выявление «серой» торговли в Интернете. Отныне за отсутствие кассовых аппаратов или работу без официальной регистрации ФЛП интернет-продавцам грозят проверки и штрафы.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передают Новини.LIVE.

Налоговая будет выявлять незарегистрированный бизнес

Государственная налоговая служба Украины активизирует работу по выявлению незарегистрированных предпринимателей и торговцев, которые избегают использования кассовых аппаратов.

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Для этого ведомство запускает анализ открытых источников в Интернете, охватывая популярные платформы и мессенджеры:

TikTok. Instagram. Telegram. Viber. WhatsApp.

Благодаря постоянному мониторингу налоговики будут выявлять подозрительные действия в деятельности уже зарегистрированного бизнеса. Также они будут определять рискованных плательщиков и назначать проверки.

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Как планируют бороться с нелегальными продавцами

Особое внимание ГНС уделит тем, кто продает товары или предоставляет услуги в сети вообще без государственной регистрации. Бороться с теневыми торговцами налоговики будут совместно с Национальной полицией.

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Планируется принять следующий комплекс мер:

Сначала будет проводиться разъяснительная работа о необходимости официального оформления. В случае систематических нарушений будут привлекать к ответственности. Будут выписывать штрафы и требовать легализовать бизнес.

Эти меры внедряются во исполнение решения парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в рамках общей стратегии по выявлению нелегальных или теневых продаж в украинской экономике. В августе ГНС уже отчиталась перед Комитетом о выполнении соответствующих поручений.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, необходимо ли военным после демобилизации отчитываться перед налоговой. Ведь для физических лиц-предпринимателей, вернувшихся с военной службы, действуют особые правила представления отчетности. Эти правила применяются на весь период военной службы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему налоговая служба может следить за гражданами, выезжающими за границу. По словам экспертов, если человек заявляет о постоянном проживании за границей, но при этом регулярно возвращается в Украину, — он привлекает внимание ГНС. Однако есть и другие основания, по которым гражданин может заинтересовать службу.