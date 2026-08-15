Двойная продажа квартир: признаки мошеннической схемы и как не делить свое жилье с "соседом"

Новое здание в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Двойная продажа жилья — одна из самых опасных схем на рынке недвижимости в Украине. Мошенники могут продать одну квартиру сразу нескольким покупателям, используя лазейки в регистрации, поддельные документы или сговор с недобросовестным нотариусом. Есть несколько простых шагов, которые помогут снизить риск.

Эксперт по развитию агентств недвижимости Максим Маршал рассказал, как не стать владельцем квартиры, которую уже кто-то купил, передают Новини.LIVE.

Как работает схема двойной продажи

Чаще всего такая схема становится возможной, когда право собственности еще не внесено в новый электронный реестр. Также злоумышленники могут использовать поддельные документы или действовать в сговоре с нотариусом, который оформляет несколько сделок в отношении одного объекта.

В результате покупатель рискует потерять деньги и одновременно столкнуться с длительными судебными тяжбами. Установить, кто на самом деле имеет право собственности на квартиру, в такой ситуации может быть непросто.

Четыре способа защититься от мошенничества

1. Проверьте квартиру непосредственно перед сделкой

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Попросите нотариуса проверить объект в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество именно в день подписания договора. Также стоит убедиться, что на квартиру не наложен арест и в отношении нее нет других зарегистрированных прав.

2. Сразу зарегистрируйте право собственности

После подписания договора нотариус должен провести государственную регистрацию вашего права собственности. Не стоит откладывать эту процедуру. Чем быстрее информация о новом владельце появится в реестре, тем меньше возможностей для повторной продажи объекта.

3. Выбирайте нотариуса самостоятельно

Не обязательно соглашаться на специалиста, которого настойчиво предлагает продавец. Безопаснее обратиться к независимому нотариусу с хорошей репутацией. Проверить информацию о специалисте можно в Едином реестре нотариусов.

4. Получите физический доступ к квартире

После завершения сделки стоит сразу заменить замки и фактически получить контроль над недвижимостью. Это не гарантирует полной защиты от мошенничества, но может затруднить доступ к квартире для других претендентов.

При покупке недвижимости не стоит торопиться и поддаваться давлению со стороны продавца. Лучше потратить дополнительное время на проверку квартиры и документов, чем потом годами решать проблему в суде.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам усложнят продажу жилья. Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество будет автоматически обмениваться информацией с Единым реестром должников. Поэтому люди, имеющие задолженность, не смогут заключать сделки по продаже недвижимости.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли продать квартиру с перепланировкой. В таких ситуациях существуют определенные риски как для покупателя, так и для продавца. Успех сделки зависит от того, какие именно работы были выполнены и оформлены ли они надлежащим образом.