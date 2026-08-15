Подвійний продаж квартир: ознаки схеми та як не ділити своє житло з "сусідом"

Новобудова в Києві. Фото: Новини.LIVE

Подвійний продаж житла — одна з найнебезпечніших схем на ринку нерухомості в Україні. Шахраї можуть продати одну квартиру одразу кільком покупцям, використовуючи прогалини в реєстрації, підроблені документи або змову з недобросовісним нотаріусом. Є кілька простих кроків, які допоможуть зменшити ризик.

Експерт із розвитку агентств нерухомості Максим Маршал розповів, як не стати власником квартири, яку вже хтось купив, передають Новини.LIVE.

Як працює схема подвійного продажу

Найчастіше така схема стає можливою, коли право власності ще не внесене до нового електронного реєстру. Також зловмисники можуть використовувати підроблені документи або діяти у змові з нотаріусом, який оформлює кілька угод щодо одного об'єкта.

У результаті покупець ризикує втратити гроші й водночас зіткнутися з тривалими судовими спорами. Встановити, хто насправді має право власності на квартиру, у такій ситуації може бути непросто.

Чотири способи захиститися від шахрайства

1. Перевірте квартиру безпосередньо перед угодою

Читайте також:

Попросіть нотаріуса перевірити об'єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно саме в день підписання договору. Також варто переконатися, що на квартиру не накладено арешт і щодо неї немає інших зареєстрованих прав.

2. Одразу зареєструйте право власності

Після підписання договору нотаріус має провести державну реєстрацію вашого права власності. Не варто відкладати цю процедуру. Чим швидше інформація про нового власника з'явиться в реєстрі, тим менше можливостей для повторного продажу об'єкта.

3. Обирайте нотаріуса самостійно

Не обов'язково погоджуватися на спеціаліста, якого наполегливо пропонує продавець. Безпечніше звернутися до незалежного нотаріуса з хорошою репутацією. Перевірити інформацію про фахівця можна в Єдиному реєстрі нотаріусів.

4. Отримайте фізичний доступ до квартири

Після завершення угоди варто одразу замінити замки та фактично отримати контроль над нерухомістю. Це не гарантує повного захисту від шахрайства, але може ускладнити доступ до квартири для інших претендентів.

Під час купівлі нерухомості не варто поспішати та погоджуватися на тиск із боку продавця. Краще витратити додатковий час на перевірку квартири й документів, ніж потім роками вирішувати проблему в суді.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям ускладнять продаж житла. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно автоматично обмінюватиметься інформацією з Єдиним реєстром боржників. Тож люди, які мають заборгованість, не зможуть укладати угоди з продажу нерухомості.

Також Новини.LIVE писали, чи можна продати квартиру з переплануванням. У таких ситуаціях існують певні ризики як для покупця, так і для продавця. Успішність угоди залежить від того, які саме роботи були виконані та чи оформлені вони належним чином.