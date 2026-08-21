Податкова перевірка закритих ФОПів: суд зняв таємницю з чотирьох рахунків

Чоловік та жінка напроти відділення Приватбанку. Фото: Новини.LIVE

Неправильно зазначене місце проживання не завадило податківцям добратися до колишнього підприємця. Не знайшовши чоловіка за пропискою, Державна податкова служба через суд змусила ПриватБанк розкрити таємницю рахунків чоловіка та показати весь обіг коштів.

Сайт Новини.LIVE розповів про судову справу, де суд став на захист податківців.

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Суть справи

Відповідно до рішення суду, фізична особа-підприємець ухвалювала рішення про припинення діяльності ще на початку січня 2024 року. Наприкінці жовтня 2025 року податківці виїхали за адресою місця проживання для проведення позапланової перевірки щодо сплати податків, єдиного внеску за періоди з 2019 по 2024 роки.

Проте перевірити ФОПа не вдалося. У будинку було лише розбите вікно та залишені записки від "Хмельницькобленерго". Опитані сусіди й поліція підтвердили, що чоловік за цією адресою давно вже не проживає. Його ж актуальне місцеперебування — невідоме.

Чому Приватбанк відмовив надати дані про клієнта

Аби з'ясувати всю інформацію стосовно податків, ДПС направила офіційний запит до ПриватБанку з вимогою надати дані про рух коштів. Фінустанова відмовила в наданні інформації, пояснивши, що згідно регламенту банку та Закону України розкриття банківської таємниці можливе лише за дозволом клієнта або за рішенням суду.

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Які дані отримала податкова

Відповідно до ухваленого рішення, ПриватБанк зобов'язаний розкрити інформацію щодо чотирьох гривневих рахунків клієнта за періоди з 1 січня 2019 року по 11 листопада 2022 року та з 28 квітня 2023 року по 9 січня 2024 року.

ДПС отримає доступ до:

обсягу та обігу коштів на рахунках;

дат та точного часу здійснення платежів;

даних про платників, суми та безпосередні призначення всіх переказів.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, а його можливе оскарження в апеляційному порядку не зупиняє передачу банківських даних контролюючому органу.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE нагадували, які суми податків необхідно сплатити ФОПам другої групи вже в серпні. Виконати фінансове зобов'язання необхідно до 20 серпня включно, інакше у разі несплати вчасно, контролюючий орган нарахує штраф. Ухилення від сплати податків передбачає штраф у розмірі 50% від суми заборгованості

Також Новини.LIVE повідомляли, що штраф за несплату податку на нерухомість може зрости до 50%. До штрафу може призвести випадкова затримка платежу чи свідоме ухилення від виконання фінансового зобов’язання. Конкретна ставка залежить від тривалості затримки.