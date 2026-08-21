Налоговая проверка закрытых индивидуальных предпринимателей: суд снял гриф секретности с четырёх счетов

Иск налоговой службы к ПриватБанку: суд снял тайну со счетов ФЛП
Неправильно указанное место жительства не помешало налоговикам найти бывшего предпринимателя. Не найдя мужчину по месту прописки, Государственная налоговая служба через суд заставила «ПриватБанк» раскрыть информацию о счетах мужчины и предоставить данные обо всем движении средств.
Сайт Новини.LIVE рассказал о судебном деле, в котором суд встал на защиту налоговиков.
Суть дела
Согласно решению суда, физическое лицо-предприниматель приняло решение о прекращении деятельности ещё в начале января 2024 года. В конце октября 2025 года налоговики прибыли по адресу проживания для проведения внеплановой проверки по уплате налогов и единого взноса за периоды с 2019 по 2024 годы.
Однако проверить ФЛП не удалось. В доме было только разбитое окно и оставленные записки от "Хмельницкоблэнерго". Опрошенные соседи и полиция подтвердили, что мужчина по этому адресу давно уже не проживает. Его текущее местонахождение — неизвестно.
Почему Приватбанк отказался предоставить данные о клиенте
Чтобы выяснить всю информацию о налогах, ГНС направила официальный запрос в ПриватБанк с требованием предоставить данные о движении средств. Финучреждение отказало в предоставлении информации, объяснив, что согласно регламенту банка и Закону Украины раскрытие банковской тайны возможно только с разрешения клиента или по решению суда.
Налоговая обратилась в суд. Суд, оценив все представленные доказательства, пришел к выводу о правомерном исполнении обязанностей ГНС в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.
Какие данные получила налоговая
В соответствии с принятым решением, ПриватБанк обязан раскрыть информацию о четырёх гривневых счётах клиента за периоды с 1 января 2019 года по 11 ноября 2022 года и с 28 апреля 2023 года по 9 января 2024 года.
ГНС получит доступ к:
- объёма и оборота средств на счетах;
- датам и точному времени осуществления платежей;
- данных о плательщиках, суммах и непосредственных назначениях всех переводов.
Решение суда подлежит немедленному исполнению, а его возможная апелляционная обжалование не приостанавливает передачу банковских данных контролирующему органу.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE напоминали, какие суммы налогов необходимо уплатить ФЛП второй группы уже в августе. Выполнить финансовое обязательство необходимо до 20 августа включительно, иначе в случае несвоевременной уплаты контролирующий орган начислит штраф. Уклонение от уплаты налогов влечет за собой штраф в размере 50% от суммы задолженности
Также Новини.LIVE сообщали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может вырасти до 50%. К штрафу может привести как случайная задержка платежа, так и сознательное уклонение от выполнения финансового обязательства. Конкретная ставка зависит от продолжительности задержки.