Налоговая проверка закрытых индивидуальных предпринимателей: суд снял гриф секретности с четырёх счетов

Мужчина и женщина напротив отделения Приватбанка. Фото: Новини.LIVE

Неправильно указанное место жительства не помешало налоговикам найти бывшего предпринимателя. Не найдя мужчину по месту прописки, Государственная налоговая служба через суд заставила «ПриватБанк» раскрыть информацию о счетах мужчины и предоставить данные обо всем движении средств.

Сайт Новини.LIVE рассказал о судебном деле, в котором суд встал на защиту налоговиков.

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Суть дела

Согласно решению суда, физическое лицо-предприниматель приняло решение о прекращении деятельности ещё в начале января 2024 года. В конце октября 2025 года налоговики прибыли по адресу проживания для проведения внеплановой проверки по уплате налогов и единого взноса за периоды с 2019 по 2024 годы.

Однако проверить ФЛП не удалось. В доме было только разбитое окно и оставленные записки от "Хмельницкоблэнерго". Опрошенные соседи и полиция подтвердили, что мужчина по этому адресу давно уже не проживает. Его текущее местонахождение — неизвестно.

Почему Приватбанк отказался предоставить данные о клиенте

Чтобы выяснить всю информацию о налогах, ГНС направила официальный запрос в ПриватБанк с требованием предоставить данные о движении средств. Финучреждение отказало в предоставлении информации, объяснив, что согласно регламенту банка и Закону Украины раскрытие банковской тайны возможно только с разрешения клиента или по решению суда.

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Налоговая обратилась в суд. Суд, оценив все представленные доказательства, пришел к выводу о правомерном исполнении обязанностей ГНС в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Какие данные получила налоговая

В соответствии с принятым решением, ПриватБанк обязан раскрыть информацию о четырёх гривневых счётах клиента за периоды с 1 января 2019 года по 11 ноября 2022 года и с 28 апреля 2023 года по 9 января 2024 года.

ГНС получит доступ к:

объёма и оборота средств на счетах;

датам и точному времени осуществления платежей;

данных о плательщиках, суммах и непосредственных назначениях всех переводов.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, а его возможная апелляционная обжалование не приостанавливает передачу банковских данных контролирующему органу.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE напоминали, какие суммы налогов необходимо уплатить ФЛП второй группы уже в августе. Выполнить финансовое обязательство необходимо до 20 августа включительно, иначе в случае несвоевременной уплаты контролирующий орган начислит штраф. Уклонение от уплаты налогов влечет за собой штраф в размере 50% от суммы задолженности

Также Новини.LIVE сообщали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может вырасти до 50%. К штрафу может привести как случайная задержка платежа, так и сознательное уклонение от выполнения финансового обязательства. Конкретная ставка зависит от продолжительности задержки.