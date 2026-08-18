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Главная Экономика Налоги для ФЛП 2 группы: какие суммы нужно заплатить в августе

Налоги для ФЛП 2 группы: какие суммы нужно заплатить в августе

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 05:45
ФЛП 2 группы должны заплатить налоги в августе: сколько и до какой даты
Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В августе 2026 года ФЛП на упрощенной системе должны заплатить налоги. Уклонение от исполнения финансового обязательства чревато штрафными санкциями. Суммы, которые необходимо потратить представителям 2 группы, отличаются от размера средств, предусмотренного для предпринимателей 1 и 3 групп. Мы разобрались, сколько придется потратить в августе ФЛП 2 группы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Суммы налогов для ФЛП 2 группы

Выполнить финансовое обязательство необходимо до 20 августа включительно, иначе по истечении срока контролирующий орган начислит штраф. Уплата денег предусмотрена даже при отсутствии доходов в отчетном периоде, в отличие от предпринимателей 3 группы.

Суммы для пополнения государственного бюджета находятся на таком уровне в 2026 году:

  • единый налог — 1 729,40 грн/мес. (20% от минимальной зарплаты);
  • военный сбор — 864,70 грн/мес. (10% от МЗП).

Уклонение от уплаты налогов предусматривает штраф в размере 50% от суммы задолженности, согласно статье 122 Налогового кодекса. Для единого социального взноса периодом начисления средств является квартал, а не месяц, поэтому следующая конечная дата приходится на 19 октября.

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ФЛП 2 группы нужно заплатить 5 707,02 грн, а штрафная санкция составляет 20% от суммы (статья 25 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование").

Изменения для налогоплательщиков

Ранее мы рассказывали, что Кабинет Министров принял законопроект об адаптации норм к стандартам закона "Об административной процедуре". Предполагается обновление правил обжалования решений налоговой службы. В частности плательщики смогут оставлять жалобы на действия и бездействие контролирующего органа.

Также документ продлевает срок обжалования до 30 календарных дней вместо 10 дней, а писать заявление можно будет в орган, принявший решение, а не налоговый орган высшего уровня.

Обжаловать бездействие разрешат в течение шести месяцев с момента, когда плательщик о нем узнал. Если законопроект примет Верховная Рада, украинцы получат эффективный и прозрачный механизм защиты своих прав.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может возрасти до 50%. Обычно финансовая санкция находится в диапазоне 5-10%, однако в редких случаях существенно повышается. Мы разобрались, кому грозит потеря денежных средств в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что такое налоговая социальная льгота и кто может ею воспользоваться. Некоторые категории работников имеют право на уменьшение общего месячного налогооблагаемого дохода. Речь идет об официальной зарплате, сумма которой для взимания налогов сокращается.

госбюджет ФЛП налоги Налоговая служба предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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