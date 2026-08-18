ФЛП 2 группы должны заплатить налоги в августе: сколько и до какой даты

Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В августе 2026 года ФЛП на упрощенной системе должны заплатить налоги. Уклонение от исполнения финансового обязательства чревато штрафными санкциями. Суммы, которые необходимо потратить представителям 2 группы, отличаются от размера средств, предусмотренного для предпринимателей 1 и 3 групп. Мы разобрались, сколько придется потратить в августе ФЛП 2 группы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Суммы налогов для ФЛП 2 группы

Выполнить финансовое обязательство необходимо до 20 августа включительно, иначе по истечении срока контролирующий орган начислит штраф. Уплата денег предусмотрена даже при отсутствии доходов в отчетном периоде, в отличие от предпринимателей 3 группы.

Суммы для пополнения государственного бюджета находятся на таком уровне в 2026 году:

единый налог — 1 729,40 грн/мес. (20% от минимальной зарплаты);

военный сбор — 864,70 грн/мес. (10% от МЗП).

Уклонение от уплаты налогов предусматривает штраф в размере 50% от суммы задолженности, согласно статье 122 Налогового кодекса. Для единого социального взноса периодом начисления средств является квартал, а не месяц, поэтому следующая конечная дата приходится на 19 октября.

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ФЛП 2 группы нужно заплатить 5 707,02 грн, а штрафная санкция составляет 20% от суммы (статья 25 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование").

Изменения для налогоплательщиков

Ранее мы рассказывали, что Кабинет Министров принял законопроект об адаптации норм к стандартам закона "Об административной процедуре". Предполагается обновление правил обжалования решений налоговой службы. В частности плательщики смогут оставлять жалобы на действия и бездействие контролирующего органа.

Также документ продлевает срок обжалования до 30 календарных дней вместо 10 дней, а писать заявление можно будет в орган, принявший решение, а не налоговый орган высшего уровня.

Обжаловать бездействие разрешат в течение шести месяцев с момента, когда плательщик о нем узнал. Если законопроект примет Верховная Рада, украинцы получат эффективный и прозрачный механизм защиты своих прав.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может возрасти до 50%. Обычно финансовая санкция находится в диапазоне 5-10%, однако в редких случаях существенно повышается. Мы разобрались, кому грозит потеря денежных средств в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что такое налоговая социальная льгота и кто может ею воспользоваться. Некоторые категории работников имеют право на уменьшение общего месячного налогооблагаемого дохода. Речь идет об официальной зарплате, сумма которой для взимания налогов сокращается.