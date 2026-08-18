ФОП 2 групи повинні заплатити податки в серпні: скільки і до якої дати

Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Протягом серпня 2026 року ФОПи на спрощеній системі повинні заплатити податки. Ухилення від виконання фінансового зобов'язання загрожує штрафними санкціями. Суми, які необхідно витратити представникам 2 групи, відрізняються від розміру коштів, передбаченого для підприємців 1 та 3 груп. Ми розібралися, скільки доведеться витратити в серпні ФОП 2 групи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Суми податків для ФОП 2 групи

Виконати фінансове зобов'язання необхідно до 20 серпня включно, інакше після закінчення кінцевого терміну контролюючий орган нарахує штраф. Сплата коштів передбачена навіть за відсутності доходів у звітному періоді, на відміну від підприємців 3 групи.

Суми для поповнення державного бюджету перебувають на такому рівні у 2026 році:

єдиний податок — 1 729,40 грн/міс. (20% від мінімальної зарплати);

військовий збір — 864,70 грн/міс. (10% від МЗП).

Ухилення від сплати податків передбачає штраф у розмірі 50% від суми заборгованості, згідно зі статтею 122 Податкового кодексу. Для єдиного соціального внеску періодом нарахування коштів є квартал, а не місяць, тому наступна кінцева дата припадає на 19 жовтня.

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ФОП 2 групи потрібно заплатити 5 707,02 грн, а штрафна санкція становить 20% від суми (стаття 25 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

Зміни для платників податків

Раніше ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про адаптацію норм до стандартів закону "Про адміністративну процедуру". Передбачається оновлення правил оскарження рішень податкової служби. Зокрема платники зможуть залишати скарги на дії та бездіяльність контролюючого органу.

Також документ продовжує строк оскарження до 30 календарних днів замість 10 днів, а писати заяву можна буде до органу, який ухвалив рішення, а не податкового органу вищого рівня.

Оскаржити бездіяльність дозволять протягом шести місяців з моменту, коли платник про неї дізнався. Якщо законопроєкт ухвалить Верховна Рада, українці отримають ефективний і прозорий механізм захисту своїх прав.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що штраф за несплату податку на нерухомість може зрости до 50%. Зазвичай фінансова санкція перебуває у діапазоні 5-10%, однак в окремих випадках суттєво підвищується. Ми розібралися, кому загрожує втрата коштів у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, що таке податкова соціальна пільга і хто може нею скористатися. Деякі категорії працівників мають право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу. Йдеться про офіційну зарплату, сума якої для стягнення податків скорочується.