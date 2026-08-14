Податки для ФОП 1 групи в серпні: скільки і до якої дати повинні заплатити підприємці

Обслуговування платників податків. Фото: Google Maps

Податки фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи спрощеної системи суттєво відрізняються від фінансових зобов’язань ФОП 3 групи. Однак у всіх представників бізнесу є дещо спільне — вони повинні вчасно поповнювати бюджет і звітувати перед контролюючим органом. Ми розібралися, скільки витрачають на податки щомісяця ФОП 1 групи у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 295 Податкового кодексу.

Податки для ФОП 1 групи

Щомісяця до 20 числа включно підприємці 1 групи спрощеної системи повинні сплачувати єдиний податок і військовий збір. Ставки фіксовані та не залежать від отриманого доходу, на відміну від ФОП 3 групи. Однак пільги, яка передбачає звільнення від нарахування коштів за умови відсутності прибутку, немає.

Тобто представникам бізнесу доводиться регулярно поповнювати бюджет незалежно від того, чи був заробіток у звітному періоді. Станом на серпень 2026 року ФОП 1 групи сплачують такі суми:

єдиний податок — 332,80 грн/міс. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

військовий збір — 864,70 грн/міс. (10% від мінімальної зарплати).

Єдиний соціальний внесок сплачується щоквартально в сумі 5 707,02 грн. Найближча кінцева дата — 19 жовтня 2026 року за третій квартал. Декларацію ФОПи 1 групи подають один раз у рік протягом 60 днів після закінчення звітного періоду.

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Які штрафи за несплату податків

Затримка, ухилення або несвоєчасна сплата коштів тягне за собою фінансову відповідальність. Контролюючий орган стягує з фізичних осіб-підприємців 50% від суми, згідно зі статтею 122 ПКУ (поширюється на єдиний податок і військовий збір).

Окремо існує стаття 25 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", яка передбачає штраф у розмірі 20% від суми несплати ЄСВ. Мінімальний страховий внесок не може бути меншим 22% МЗП станом на 1 січня звітного року.

В разі несвоєчасного подання декларації загрожує санкція в розмірі 340 грн відповідно до статті 120 Податкового кодексу. За повторне порушення доведеться віддати 1020 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке податкова соціальна пільга і хто може нею скористатися. Це спеціальна державна підтримка, яка передбачає зниження суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати. Фактично "на руки" працівник отримує більше.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть змінити правила роботи ФОПів на спрощеній системі. Серед пропозицій — частину підприємців 2 групи перевести на 3-тю і встановити підвищену ставку єдиного податку. Замість 5% ФОПи можуть сплачувати 10%.