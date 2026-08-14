Налоги для ФЛП 1 группы в августе: сколько и до какой даты должны заплатить предприниматели

Обслуживание налогоплательщиков. Фото: Google Maps

Налоги физических лиц-предпринимателей 1 и 2 группы упрощенной системы существенно отличаются от финансовых обязательств ФЛП 3 группы. Однако у всех представителей бизнеса есть нечто общее — они должны своевременно пополнять бюджет и отчитываться перед контролирующим органом. Мы разобрались, сколько тратят на налоги ежемесячно ФЛП 1 группы в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 295 Налогового кодекса.

Налоги для ФЛП 1 группы

Ежемесячно до 20 числа включительно предприниматели 1 группы упрощенной системы должны уплачивать единый налог и военный сбор. Ставки фиксированы и не зависят от полученного дохода, в отличие от ФЛП 3 группы. Однако льготы, предусматривающей освобождение от начисления средств при отсутствии прибыли, нет.

То есть представителям бизнеса приходится регулярно пополнять бюджет независимо от того, был ли заработок в отчетном периоде. По состоянию на август 2026 года ФЛП 1 группы уплачивают такие суммы:

единый налог — 332,80 грн/мес. (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

военный сбор — 864,70 грн/мес. (10% от минимальной зарплаты).

Единый социальный взнос уплачивается ежеквартально на сумму 5 707,02 грн. Ближайшая конечная дата — 19 октября 2026 года за третий квартал. Декларацию ФЛП 1 группы представляют один раз в год в течение 60 дней после окончания отчетного периода.

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Задержка, уклонение или несвоевременная уплата денег влечет финансовую ответственность. Контролирующий орган взимает с физических лиц-предпринимателей 50% от суммы согласно статье 122 НКУ (распространяется на единый налог и военный сбор).

Отдельно существует статья 25 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", предусматривающая штраф в размере 20% от суммы неуплаты ЕСВ. Минимальный страховой взнос не может быть меньше 22% МЗП по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае несвоевременной подачи декларации грозит санкция в размере 340 грн в соответствии со статьей 120 Налогового кодекса. За повторное нарушение придется отдать 1020 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое налоговая социальная льгота и кто может ею воспользоваться. Это специальная государственная поддержка, предполагающая снижение суммы месячного налогооблагаемого дохода в виде зарплаты. Фактически "на руки" сотрудник получает больше.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят изменить правила работы ФЛП на упрощенной системе. Среди предложений — часть предпринимателей 2 группы перевести на 3-ю и установить повышенную ставку единого налога. Вместо 5% ФЛП могут платить 10%.