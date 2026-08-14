Податок на нерухомість у 2026 році: коли розмір штрафу зросте до 50% від суми боргу

Чоловік і жінка розбираються з податками. Фото: Pexels

Власники житла повинні сплачувати податок на нерухомість, якщо відповідають певним критеріям. Йдеться про граничну площу житла і тип об’єкта. Випадкова затримка платежу чи свідоме ухилення від виконання фінансового зобов’язання передбачає штрафні санкції. В деяких випадках розмір стягнення може досягти 50%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 124 Податкового кодексу.

Розміри штрафів за несплату податку на нерухомість

В більшості випадків стягнення за протермінування коливається в межах 5-10% від суми заборгованості. Конкретна ставка залежить від тривалості затримки: до 30 календарних днів — 5%, більше одного місяця — 10%.

"Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в оплату узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларації, здійснюється на наступний операційний день, штрафи не застосовуються", — йдеться в ПКУ.

Однак умисне ухилення від сплати податку на нерухомість передбачає суворіше покарання — штраф підвищується до 25%. А повторна аналогічна дія протягом 1095 календарних днів або в разі прострочення на понад 90 днів тягне за собою стягнення в розмірі 50%.

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Коли нараховується пеня

До штрафу додається пеня, якщо термін затримки перевищує 90 календарних днів. Її нараховують за кожен день відтермінування, тому чим довше не відбувається сплата податку на нерухомість, тим більше коштів доведеться витратити на покриття боргу.

Водночас у деяких випадках фізичні особи звільняються від відповідальності. Контролюючий орган повинен щороку до 1 липня надсилати платникам повідомлення-рішення з інформацією про несплачену суму.

Якщо цього не відбулося у встановлені строки або документ не містив необхідних даних (про об'єкт нерухомості, його площу, ставку податку чи доступні пільги), покарання за прострочення не застосовується.

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