Податок на нерухомість в Україні: за житло якої площі не треба платити у 2026 році

Багатоповерхівка, гроші в конверті. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які володіють деякими житловими та нежитловими об'єктами, повинні щороку сплачувати податок на нерухомість. Це платіж, який надходить до місцевого бюджету та фінансує потреби територіальної громади. Не завадить дізнатися, кому не доведеться витрачати кошти у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.4 Податкового кодексу.

Пільгова площа житла в Україні

Згідно з нормами закону, податок на нерухомість зобов'язані сплачувати українці, які володіють об'єктами конкретної площі. Точніше, кількість квадратних метрів за документами повинна перевищувати встановлений пільговий ліміт.

Іншими словами, якщо площа квартири чи будинку не доходить до певної межі, кошти в бюджет не стягують. Станом на 2026 рік нарахування податку на нерухомість починається з такої кількості квадратних метрів:

для квартири — від 60 кв.м;

для будинку — від 120 кв.м;

для різних типів будівель — від 180 кв.м.

Припустимо, людина володіє квартирою на 70 кв.м. Тоді база оподаткування становить усього 10 кв.м. Аналогічний розрахунок діє для приватних будинків, проте з іншим лімітом. Тому не варто вважати, що наявність власного житла обов'язково є підставою для сплати податку на нерухомість.

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Яка максимальна ставка податку

Фіксованої ставки не існує, оскільки місцева влада має повноваження затверджувати розмір податку на нерухомість для конкретної області. Водночас закон забороняє стягувати більше 1,5% мінімальної заробітної плати, яка діяла станом на 1 січня звітного року.

Оскільки у 2025-му МЗП перебувала на рівні 8 000 грн, то максимальна ставка податку — 120 грн за кожен квадратний метр. А за квартиру площею 70 кв.м доведеться віддати до 1 200 грн. Вже наступного року сума буде більшою, оскільки максимальна ставка від зарплати 8 647 грн — це орієнтовно 130 грн за квадратний метр.

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям не втратити єдине житло за кордоном. В Іспанії дуже поширене поняття окупасів, які самовільно поселяються у чужих квартирах, поки господарів немає вдома. Вигнати загарбників можна лише з поліцією або через суд.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на квартири в Україні. Оглядачка ринку нерухомості вважає, що протягом року вартість житла зросте на 12-15%. Цьому сприяє дорожчання робочої сили і матеріалів для будівництва.