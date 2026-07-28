Штрафи за несплату податку на нерухомість: яка відповідальність у 2026 році

Вікно квартири і гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці повинні щороку сплачувати податок на нерухомість, якщо володіють відповідними об'єктами. Деякі громадяни помилково вважають, ніби можна ігнорувати цю законодавчу вимогу без жодних ризиків. Однак існує велика ймовірність натрапити на штрафні санкції і не тільки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 124 Податкового кодексу.

Що буде за несплату податку на нерухомість

Розмір фінансової санкції залежить від тривалості затримки. Якщо людина не сплатить податок на нерухомість протягом 30 календарних днів, стягнення буде становити 5% від суми заборгованості. У разі затримки понад 30 календарних днів розмір штрафу підвищиться до 10%.

"Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в оплату узгодженої суми грошового зобов’язання здійснюється на наступний операційний день, штрафи не застосовуються", — йдеться в ПКУ.

Покарання за умисне ухилення від сплати податку на нерухомість суттєво відрізняється. Якщо людина свідомо не виконала фінансове зобов'язання, то санкція перебуватиме на рівні 25% від суми боргу.

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За аналогічну дію, що призвела до прострочення на понад 90 календарних днів, або у разі повторного притягнення до відповідальності протягом трьох років доведеться заплатити штраф у розмірі 50%.

Додатково варто згадати про потенційний ризик для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку. За словами юриста Богдана Янківа, заборгованість може стати підставою для анулювання спрощеної системи.

Скільки є часу на сплату податку

Контролюючий орган надсилає податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. З моменту вручення листа платники мають 60 календарних днів на виконання фінансового зобов'язання. З наступного дня після закінчення цього терміну почне нараховуватися штраф, а згодом і пеня.

Згідно з ПКУ, податкове повідомлення-рішення вважається врученим, навіть якщо платник не побачив його в Електронному кабінеті. Тобто сам факт надходження ППР є підставою вважати, що власник об'єктів нерухомості ознайомився з ним і знає про необхідність сплати податку.

Раніше Новини.LIVE писали, кому доведеться заплатити 25 000 грн за своє житло. Так званий податок на розкіш застосовують до власників квартир і будинків площею понад 300 і 500 м² відповідно. Суму потрібно заплатити додатково до податку на нерухомість, а не замість нього.

Також Новини.LIVE розповідали, яка сума податку на нерухомість у 2026 році. Максимальний показник не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Цьогоріч сума перебуває на рівні 120 грн, оскільки мінімальна зарплата у 2025 році становила 8 000 грн.