Податок на нерухомість: як розрахувати суму на 2026 рік і яку помилку часто допускають

Сплата податку на нерухомість. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Щороку власники житлових та нежитлових об'єктів повинні сплачувати податок на нерухомість Він не є фіксованим, а залежить від площі квартири чи будинку. Дуже часто українці помиляються у розрахунках через плутанину з роками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку головну помилку допускають власники нерухомого майна під час обчислення суми податку.

Ставка податку на нерухомість

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу, ставку фінансового зобов'язання затверджують органи місцевого самоврядування. Тобто в кожній області України відсоток може відрізнятися, однак існує законодавча стеля — не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр площі.

Базовим звітним періодом є календарний рік, і саме тут виникає головна плутанина. Попри те, що українці сплачують податок на нерухомість у 2026 році, сума обчислюється за попередній рік. Оскільки соціальні стандарти періодично переглядають, то МЗП може змінюватися.

Станом на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата перебувала на рівні 8 000 грн, а цьогоріч вона дорівнює 8 647 грн. При обчисленні податку на нерухомість береться показник за попередній календарний рік, отже максимальна ставка наразі дорівнює:

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8 000 × 1,5% = 120 грн за кожен "зайвий" квадратний метр.

Якщо у формулі використати 8 467 грн, то ставка податку підвищиться до 129,7 грн. Іншими словами, власникам нерухомості довелося би переплатити за кожен метр оподаткованої площі.

За яке житло потрібно платити

Податок на нерухомість поширюється на житлові об'єкти, площа яких перевищує встановлену норму. Згідно зі статтею 266.4.1 ПКУ, застосувати ставку потрібно на квадратні метри, що перевищують такі показники:

60 м² — для квартири;

120 м² — для будинку;

180 м² — для різних типів нерухомості.

Тобто власник квартири площею 55 м² взагалі не повинен сплачувати податок, а людина, яка володіє будинком на 140 квадратів, зобов'язана застосувати затверджену ставку на 20 м² "зайвої" площі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки потрібно заплатити за 1 квадратний метр новобудови в Україні. Ціни на ринку нерухомості суттєво зросли у 2026 році. Найдорожче житло розташоване у Львові — близько 67 500 грн за квадрат.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких містах України потрібно найдовше відкладати гроші на купівлю житла. Близько 8,6 року доведеться заощаджувати всю зарплату мешканцям Львова. Найменший показник у Херсоні — всього 2,3 року для придбання однокімнатної квартири.