Налог на недвижимость: как рассчитать сумму на 2026 год и какую ошибку часто допускают

Уплата налога на недвижимость. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно владельцы жилых и нежилых объектов должны уплачивать налог на недвижимость. Он не является фиксированным, а зависит от площади квартиры или дома. Очень часто украинцы допускают ошибки в расчетах из-за путаницы с годами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую основную ошибку допускают владельцы недвижимого имущества при расчете суммы налога.

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Ставка налога на недвижимость

Согласно статье 266 Налогового кодекса, ставку финансового обязательства утверждают органы местного самоуправления. То есть в каждой области Украины процент может отличаться, однако существует законодательный предел — не больше 1,5% от размера минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр площади.

Базовым отчетным периодом является календарный год, и именно здесь возникает главная путаница. Несмотря на то, что украинцы уплачивают налог на недвижимость в 2026 году, сумма рассчитывается за предыдущий год. Поскольку социальные стандарты периодически пересматриваются, МЗП может меняться.

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По состоянию на 1 января 2025 года минимальная зарплата составляла 8 000 грн, а в этом году она равна 8 647 грн. При расчете налога на недвижимость берется показатель за предыдущий календарный год, следовательно, максимальная ставка в настоящее время равна:

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8 000 × 1,5% = 120 грн за каждый "лишний" квадратный метр.

Если в формуле использовать 8 467 грн, то ставка налога повысится до 129,7 грн. Иными словами, владельцам недвижимости пришлось бы переплатить за каждый метр налогооблагаемой площади.

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За какое жилье нужно платить

Налог на недвижимость распространяется на жилые объекты, площадь которых превышает установленную норму. Согласно статье 266.4.1 НКУ, ставку необходимо применять к квадратным метрам, превышающим такие показатели:

60 м² — для квартиры;

120 м² — для дома;

180 м² — для разных типов недвижимости.

То есть владелец квартиры площадью 55 м² вообще не должен платить налог, а человек, владеющий домом площадью 140 квадратных метров, обязан применить утвержденную ставку к 20 м² "лишней" площади.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько нужно заплатить за 1 квадратный метр новостройки в Украине. Цены на рынке недвижимости существенно выросли в 2026 году. Самое дорогое жилье находится во Львове — около 67 500 грн за квадрат.

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких городах Украины нужно дольше всего копить деньги на покупку жилья. Около 8,6 года придется откладывать всю зарплату жителям Львова. Самый низкий показатель в Херсоне — всего 2,3 года для приобретения однокомнатной квартиры.