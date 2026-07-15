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Главная Экономика Полторы тысячи долларов за квадратный метр: где в Украине самые дорогие новостройки

Полторы тысячи долларов за квадратный метр: где в Украине самые дорогие новостройки

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 13:06
Цены на квартиры могут стать неподъемными: сколько стоят новостройки в Украине
Цены на новостройки в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С каждым годом стоимость недвижимости растет, что превращает покупку жилья для украинцев в непосильное бремя. В некоторых областях годовой рост цены за квадратный метр на первичном рынке превысил 20% (гривна). Мы выяснили, где новостройки стоят дороже всего по состоянию на июль 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежеквартальный отчет по рынку недвижимости от ЛУН.

Где самые дорогие новостройки в Украине

Тенденция к росту цен на рынке первичной недвижимости продолжается. Наибольший рост стоимости квадратного метра жилья наблюдается в западных областях Украины, хотя главной строительной площадкой по объемам работ остается столичный регион.

По состоянию на 1 июля 2026 года медианная цена за "квадрат" на первичном рынке достигла такого среднего уровня в областных центрах:

  • Львов — 67,5 тыс. грн или 1 500 долларов (+14 % в гривне, +7 % в валюте);
  • Киев — 59,8 тыс. грн или 1 330 долларов (+9 % в гривне, +2 % в валюте);
  • Ужгород — 53,6 тыс. грн или 1 190 долларов (+11% в гривне, +3% в валюте);
  • Винница — 53,1 тыс. грн или 1 180 долларов (+26% в гривне, +14% в валюте).
Цены на жилье
Стоимость квадратного метра новостроек в гривнах. Фото: ЛУН

"Значительное подорожание произошло в Тернополе (+23% в гривне, +14% в валюте за год), Ивано-Франковске и Черновцах (+22% в гривне, +14% в долларах). Зато в восточных регионах метр на первичном рынке дорожал не так быстро — в гривне цены выросли на 4-8%", — говорится в исследовании.

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Где самый большой выбор новых квартир

На активность покупателей влияет не только стоимость недвижимости, но и рыночное предложение. Очевидно, крупнейшей площадкой для возведения новостроек остается Киев, поэтому в столице выбор будущих квартир самый лучший — 184 ЖК (жилой комплекс) в продаже, +6% за год.

На втором месте Львов — 151 ЖК, +9%. В других крупных городах Украины ситуация существенно отличается. После Львова следует Одесса с 75 жилыми комплексами в продаже. Наименьший выбор наблюдается в Сумах и Кропивницком — по 6 ЖК (-14% и +20% соответственно).

Сюрпризом стал Житомир, где годовой прирост количества ЖК составляет 47%. Однако выбор очень небольшой — всего 22 жилых комплекса. Что касается начала продаж, то наиболее активной была Львовская область, где на рынок вывели 31 ЖК. В Киевской области в течение первой половины 2026 года появилось 20 новых ЖК.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто может встать на квартирный учет в Украине. Подать заявку могут представители льготных категорий. Речь идет об участниках боевых действий, лицах с инвалидностью вследствие войны, ВПЛ и членах семей погибших Защитников и Защитниц.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто должен платить налог на недвижимость в 2026 году. ГНС направила украинцам налоговое уведомление-решение с суммой финансового обязательства. Выполнить его можно в мобильном приложении или через кассу банка.

недвижимость цены на квартиры жилье
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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